專訪／鮑起靜生子痛失女主角　甘扮同齡天王的媽媽

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她沒演過老公方平的媽媽，但是有一次和老公去商場，人家問：「這是不是妳兒子？」把老公高興壞了，鮑起靜說結婚這麼多年，她最傷心的就是老公說她胖，「我覺得我不太胖啊，那是因為他保持得太好，不過他要我注意飲食也是對的，他一直堅持運動，現在我們一起跑步，1個禮拜跑3天。」戲裡寇世勳是大男人主義的老公，鮑起靜說方平年輕的時候也是，茶來伸手、飯來張口，什麼都要聽他的話，但是年紀大了之後，夫妻間彼此尊重跟依賴越來越多。
片中呈現一個女人多種面向，鮑起靜認為自己當老婆當得比媽媽好，「老公是我生活的一片天，永遠在身邊，女兒16歲就離開我們，不常生活在一起。」她的女兒16歲拍拖，初戀男友就是現在的老公，婚後定居英國倫敦，鮑起靜說：「我們以前叫她老公『哥哥』，因為他是她同學的哥哥，對她很好，在一起這麼多年，我很放心。」鮑起靜本來每年去英國探親，但是受到疫情影響，2年來只能靠視訊一解相思。
鮑起靜在戲裡為了支持子女，冒險拿退休金去買房投資，來台灣拍片2個月裡，把台北大大小小房子都看了，她自己在香港買了2間房子，都靠直覺和眼緣，「我現在房子30年了，一進屋子裡喜歡舒服，第一眼喜歡就買了。」香港堪輿學興盛，她也頗有研究，家裡請了風水師父看過，「其實風水挺科學的，就是注意什麼方位不要雜亂，我們兩個人倒是沒有招財，只求健健康康、工作順利就好。」
那有沒有遇過朋友詐騙？鮑起靜直呼自己的朋友都是好人，「朋友能開口，確實是到非常困難的時候了，一般來說我都會借，無論還多少。」印象最深的是有一次朋友搬家，新房子要付很多頭期款，錢一下子沒調過來，鮑起靜二話不說，借錢幫助朋友度過難關，很少遇到獅子大開口的金額，她說朋友之間都知道能力到哪裡，錢一借出去，也會抱持「不需要還」的心態。《一家之主》5月6日上映。