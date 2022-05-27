BL露骨床戲如「炒飯」　石承鎬流汗肉搏林上豪

林上豪、石承鎬、李見騰、鄭齊磊今（27日）出席BL劇《正負之間》線上記者會，劇中林上豪和石承鎬將獻袒裎相見的「愛情動作戲」，林上豪生動形容像在拍《中華一番》，動作、溫度、速度兼具，「我們的黃金炒飯要衝衝衝快炒，最後還會發光，有一條龍噴出來。」林上豪也表示因為他和石承鎬都怕癢，在拍的時候特地避開對方敏感帶，像是腰部就盡量不去觸碰，石承鎬拍完的感想就是：「流了很多汗。」
戲裡石承鎬暗戀林上豪10年，他說自己在感情上也是偏被動，「朋友當可以一輩子，感情我就會放後面。」曾經暗戀朋友1年，最後也沒在一起；林上豪暗戀過別人最久3年，「我很不會追別人，告白都會失敗，後來都當朋友，看她幸福自己也會幸福。」他在高中參加熱音社，曾經被社團好友告白，對方也是男生，「他跟我走很近，有一天突然告白，我沒想過他是用愛情的角度看我。」
林上豪劇中被竹馬告白，不知所措而保持距離，氣走好兄弟之後才後悔，在球場挽回的告白戲，林上豪當下思考：「看到他不理我，消失在我生命裡會怎樣，內心很激動，全身都在顫抖，親到一把鼻涕一把眼淚。」林上豪和石承鎬開拍前會給彼此一個擁抱，那場戲特別難忘，20顆鏡頭每顆都是真情落淚。石承鎬拍了這部戲，被很多粉絲暱稱「老婆」，有一場戲他真的走心，看到林上豪玩國王遊戲親別人，拍完頓時不爽：「他是什麼意思？」
《正負之間》受到許多海外粉絲喜愛，李見騰收到南美洲的粉絲，用西班牙文、葡萄牙文示愛，笑說想報名補習班開始學外文了，鄭齊磊本身是調酒師，在多家酒吧駐店，他透露有粉絲死忠追隨，跟著他的班表跑到店裡光顧，嘴甜說：「他們算是好朋友，我不會用粉絲稱呼他們。」《正負之間》每周五在CATCHPLAY+更新。