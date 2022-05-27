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6歲女童家境不佳欠健保費！執行署暖贈慰問金　代為繳清

▲桃園市一名6歲女童因家境不佳積欠健保費，法務部行政執行署桃園分署實地訪查後致贈慰問金，由女童的外曾祖母代為收受，至於滯欠的健保費則由桃園市社會局以補助款代為繳清。（圖／桃園分署提供 中央社記者葉臻傳真 111年5月27日）
▲桃園市一名6歲女童因家境不佳積欠健保費，法務部行政執行署桃園分署實地訪查後致贈慰問金，由女童的外曾祖母代為收受，至於滯欠的健保費則由桃園市社會局以補助款代為繳清。（圖／桃園分署提供 中央社記者葉臻傳真 111年5月27日）

中央社

2022-05-27 22:26:20

（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市一名6歲謝姓女童因積欠健保費遭移送執行，行政執行署桃園分署實地訪查發現女童家境不佳，除了通報桃園市政府社會局協助，也致贈慰問金，滯欠的健保費則由社會局代為繳清。

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桃園分署今天發布新聞稿表示，謝姓女童的父母離異，母親在她2歲時因案入監服刑，現在雖已假釋出監，但工作不穩定，謝姓女童與5歲的妹妹都是由經濟狀況不佳的外公、外婆撫養。

桃園分署表示，昨天到謝姓女童家中探訪時，女童在上學不在家，由外曾祖母代為收受分署致贈的慰問金；全案也轉介家扶中心並通報桃園市政府社會局，由社會局將女童列為弱勢家庭提供生活扶助，滯欠的健保費也由社會局以補助款代為繳清。

桃園分署表示，積欠健保費的未成年人，通常來自複雜家庭、找不到可依附的加保人，為確保就醫權益，大都由衛生福利部中央健康保險署加保在公所，但仍因沒有能力繳納健保費，而成為滯納健保費的義務人，被移送強制執行。

法務部行政執行署日前發布新聞稿表示，針對此類滯納案件，已通函各分署執行時嚴守正當法律程序，並協調健保署就未滿14歲的健保欠費案不予移送執行，行政執行案件管理系統也針對此類案件加註警示標語，並採取柔性寬緩執行作為。（編輯：張銘坤）1110527

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