Alfe Romeo首席執行長表示車輛品質將以Lexus為基準！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Alfe Romeo極具自我風格，擁有一群死忠擁護者，但車輛品質也一直不是令人非常滿意，在JD Power 2021年美國新車品質調查中，僅排名28名，在每100輛車中出現204個問題，不慎理想，反觀Lexus在品質方面一直都是名列前茅，並廣受好評，在同一個品質調查中，Lexus以每100輛車有144個問題，名列第三名。
隨著Tonale發表與即將於各市場上市，Alfa Romeo首席執行長Jean-Philippe Imparato便在媒體試駕活動中向媒體表示：其對新車的品質就是以Lexus為標準，期望Tonale的品質自問世就可以完美無缺，因此投入最先進的科技與使用介面。在此之前，Jean-Philippe Imparato延後了Tonale的上市時程，除了確保品質，也給予後續車型更充足的準備時間，在2022年底前將推出Alfa Romeo首款插電式混合動力車款，並且在未來幾個月決定是否推出高性能的Tonale Quadrifoliate。
接下來Alfa Romeo將繼續擴充產品線，包括在2024年推出具有ICE動力系統與EV純電動力的微型跨界車款，接下來還會有新一代Giulia，並討論計畫推出與BMW 7 Series抗衡的大型車款，而首款純電動車會在2025年上市。至於近期主角Tonale將在下個月於義大利開始交車。