翻版劉雪華！曾沛慈精準控制哭戲接點　導演直呼太神了

拿下金鐘獎最佳女配角殊榮的曾沛慈，在八大原創戲劇《親愛的亞當》中飾演一名醫生同時也是單親媽媽，劇中有學霸的智慧，也有呵護愛女的柔情，卻也如同許多辛苦的職業婦女，時常處在家庭與理想難以兩全的課題中。今（29）日將播出她卸下平日人前的堅強，在和閨密陳璇暢談心事時，忍不住落淚宣洩，臉上斗大的淚珠除了令人心疼之外，也讓廖士涵導演直誇是一場很棒的演出，忍不住稱讚曾沛慈：「哇！原來妳這麼會演！」





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▲曾沛慈的哭戲讓導演印象深刻。（圖／八大提供）

導演廖士涵談到，拍攝《親愛的亞當》是他首次和曾沛慈合作，「從開始合作到開拍，她就一直不斷的有各式各樣的問題，她就是一個好奇寶寶！」也透露是從《我們與惡的距離》、《終極三國》系列認識曾沛慈，尤其從《我們與惡的距離》中看到她詮釋角色非常溫暖，認同曾沛慈能獲得金鐘獎的肯定，完全不意外！





拍攝期間，導演廖士對曾沛慈的哭戲特別難忘，「我真心覺得沛慈在拍哭戲，是一個非常厲害又專業的演員！」他表示拍戲時，常會有不同的角度都拍一次，希望演員也能從哪邊往下接著演，「沛慈在哭的時候，每次哭的點，譬如說右邊眼睛掉淚，她就是每個接點都是右邊眼睛掉淚，對我來說這是非常專業又厲害的演出，而且又非常自然！」曾沛慈透露演哭戲對她來說，都是儘量以角色當下的狀況、台詞去把情緒演出來，聽到導演的描述，才更清楚了解到她當時呈現的演出方式，「因為後來拍攝時沒有特別去看回放，我怕想太多，表演就不夠由衷跟真實。」





▲曾沛慈淚崩令人心疼。（圖／八大提供）

曾沛慈分享哭戲最難的是要哭得剛剛好，「因為有時候我們為了要把深層的情緒逼出來，會把一些人生曾經歷難過的事情拿出來聯想」，或者是很難過但眼淚卻出不來，就要用一些技巧方法，「可是我覺得鏡頭上，是很赤裸的！」她覺得哭戲是有層次的，可能有生氣的哭，有開心到哭，所以她認為哭戲最難的是「需要誠實的剛剛好！把心裡面很真實的狀況，反映在的表演上」。





▲胡宇威忍腳傷拍攝潛水戲。（圖／八大提供）

此外，胡宇威為《親愛的亞當》克服多年來的潛水心魔，本週劇情將首次曝光他潛水畫面。劇中，胡宇威接受堂哥張勛傑的邀約一同前去潛水，卻誤入心機佈局，讓他陷入生死一線的困境。拍攝當下，胡宇威的腳傷尚未完全復原，他坦言進入海裡之前，的確內心也有許多忐忑不安，但看到水底攝影陸續就位、劇組準備周全，教練也在旁給予強大的安全感，讓他能很放心的完成這場戲，即使一開始因腳傷穿蛙鞋在海中移動有點不順暢，但很快調整好適應海水裡的環境，也感謝透過這場戲，讓他從多年的恐懼，轉變為喜歡潛水。



