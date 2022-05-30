特企／遠東SOGO新竹店韓國展登場！體驗一秒飛韓國

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半夜追劇少不了涮嘴零食，韓國展推出獨家嚴選「海太紐約起司蛋糕口味餅乾」，甜鹹甜鹹的滋味，大受韓國當地年輕人喜愛，「小巴黎法式吐司餅乾」做成蛋糕卷形狀，入口方便又優雅，再配上香濃滑順、甜蜜不膩口的「韓國綠茶園奶茶」，更是一大享受；另外宵夜最佳良伴「真露燒酒」、「水果馬格利酒」各式口味應有盡有。K-POP週邊初次登場，像是「防彈少年團寫真集」、「BT 21脖式手風扇」，讓民眾不用到韓國也能追星。
此外各式吸睛的表演活動，5/28(六)下午3點、4點由PairJ帶來的「魅力韓流人氣K-POP」；邀請「新竹市體育會跆拳道委員會」，由新竹在地學童將於6/3(五)下午3點帶來千變萬化的拳腳擊破表演；霹靂舞Breaking街舞秀6/4(六)下午3點登場，特別邀請歌手「江品寬」及新竹最炸「KGB舞團」，準備嗨爆全場！
除表演活動外，5/28(六)、5/29(日)將有「KINGDOM FRIENDS手繪環保袋」DIY，另外按讚拍照就可兌換「KINGDOM FRIENDS零錢包」或是跟KINGDOM FRIENDS虎宗、武熊、鵲尼，韓國觀光代表吉祥物一起同樂。
Shopping不打烊！今年特別推出SOGO線上購，精選韓國話題商品，包括各式韓國原裝手工製辛奇、辣牛肉湯、雪濃湯等韓國料理，動動手指也能在家享受美食！
端午連假擴大祭出回饋，6/1(三)-6/26(日)「夏日進食中加碼贈」全館單日單筆滿3,000元送「餐廳美食十足抵用券100元」1張，端午節相關系列活動，6/3(五)下午4點有「粽合隨堂測驗」考考你對端午節的了解，優勝者還能得到桌遊組合三入；「電競龍舟大賽」6/3(五)召集各方龍舟好手線上開划。
針對SOGO APP推出新竹專屬優惠，6/1(三)～6/27(一)下載SOGO APP並且註冊會員成功(含活動前已註冊之APP會員)，即可獲得遠東SOGO百貨新竹店「活力夏SALE折價券100元」1張，寵愛會員無極限。