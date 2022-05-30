Yahoo奇摩購物618暖慶開跑　聰明選購三攻略

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為助消費者聰明網購省荷包，Yahoo奇摩購物中心618暖慶開跑首日(5/30)即祭出全站84折起，金條更特別抗漲下殺最低6折起，並引進「賀利氏」、「PAMP財富女神」等國際知名金條品牌，提供消費者更多元、高CP值的黃金商品；部分高價精品也祭出結帳享84折優惠，讓消費者以甜甜價購入HERMES愛馬仕、Balenciaga、Alexander McQueen等經典鞋包。同時，618活動期間每天更針對多款指定熱銷商品如iPhone 13、Estee Lauder特潤超導全方位修護露、童樂繪1台錢黃金金條、Samsung Galaxy Z Flip3 5G折疊智慧手機、Jo Malone經典香水等推出快閃限量100%購物金回饋活動，超值優惠讓消費者輕鬆下手無負擔！
比價需求M型化！抗疫帶動民生用品熱搜
疫情持續生活也要繼續，根據Yahoo奇摩購物平台數據，熱銷品類由「食品」、「清潔」、「小家電」佔據前三，因應居家隔離需要，消費者對於瓶裝水、保久乳等可久放的食品類需求大增，業績成長翻倍，而日常家用的清潔用品如洗衣精、衛生紙，以及小家電如殺菌機、消毒燈等業績亦有超過6成漲幅。隨著繳稅季到來與持續緊繃的通膨壓力，民眾荷包縮緊緊，Yahoo奇摩購物觀察，近期消費者使用比價搜尋功能的次數增加3成，單價更呈現M型化趨勢：低單價民生用品，像是衛生紙、瓶裝水、口罩等因有剛性需求帶動比價次數增長，而可保值的高單價精品如Hermes水桶包、Rolex勞力士藍黑圈、Omega超霸登月錶款等也因消費者預期趁618購物慶購入較為划算而出現比價搜尋使用量上升情形。此外，黃金因市場持續波動，自年初以來一直買氣不墜，除一錢金條月銷量成長近1.5倍外，10克金條也有5成漲幅。可見消費者添購日常防疫生活用品之餘，也趁機精打細算對抗高物價！
為迎接618購物慶，Yahoo奇摩購物公開聰明選購三大攻略！
攻略一
5/30暖慶開跑當天全站商品84折起，還有5/31-6/5消費滿3,000送300購物金、6/1單日限定透過LINE購物加碼LINE POINTS 5%回饋、活動期間指定商品限時限量100%購物金回饋、以及簽到最高賺200購物金等超殺好康。為鼓勵民眾獻愛做公益，只要參加Yahoo奇摩App奇摩值 捐贈、等公車App種樹計畫，登記還可領300購物金 ！
攻略二
使用Yahoo聯名卡筆筆回饋6%無上限、指定品牌最高可享12%回饋、綁定指定數位支付還可再獲得每筆11%超贈點（有上限）；5/30-6/30刷星展銀行卡，累積消費滿36,000並分期12期以上，再享3,600刷卡金回饋獨家優惠。
攻略三
使用比價功能搜索商品最低價的同時，可再搭配Yahoo奇摩購物透過AI動態遞送的專屬折價券，同時鎖定限時發送的品類神券，最高折600，即領即用超划算！
Yahoo奇摩購物618暖慶活動頁：
●Yahoo奇摩購物中心：
https://tw.buy.yahoo.com/activity/activity950?p=all2-00-220511-super618
●Yahoo奇摩超級商城：
https://tw.mall.yahoo.com/activity?p=mall-1-0-220516-yahoo618main
●Yahoo奇摩拍賣：
https://tw.campaign.bid.yahoo.com/activity?p=auc-1-0-220505-auc618