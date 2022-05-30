看起來瘦不等同健康！營養師曝「1數值」超標：就像泡芙

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而泡芙人形成的原因，多半都為「飲食不當＋壓力荷爾蒙」引起，高敏敏表示，想要拒當泡芙人不難，只要從「飲食改善+紓解壓力」著手，包含6訣竅以及3建議：
飲食改善
1.維持三餐正常：固定三餐進食時間 也不要吃零食或宵夜 保持正常作息
2.注意進食順序：先喝水或湯→吃蔬菜 →豆魚蛋肉類→主食類
並放慢吃東西的速度 增加飽足感👍🏻
3.多喝水 增加代謝力：多喝水能減緩飢餓感 維持身體新陳代謝
可由「體重X30」 提高到「體重X35～40」
4.適量攝取好油脂：可從鮭魚、 堅果、酪梨、植物油中補充
5.少吃高油、高糖：避免高熱量、重口味食物
也要少吃甜點、飲料 減少精緻糖攝取
6.充足睡眠：眠不足使新陳代謝下降 建議每日睡足7小時、不熬夜
紓解壓力
1.找出壓力來源：壓力的來源可能不只一種 也可能多種互相影響
例如人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等
就算只是長時間打電腦、滑手機、姿勢不良 都有可能造成無形的壓力
建議大家靜下心和自己對話 找出真正的壓力來源
2.練習改善及放下壓力源：當明白造成自己壓力的來源時 可試著處理及改善
若無法改善 就學習放寬心 盡量不被壓力影響心情 (我知道著個很難 但我們都要善待自己
3.找一個自己喜歡的運動 並維持習慣：有研究發現 運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成
舒緩壓力荷爾蒙讓人感到開心。（編輯：潘毅）
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