咖啡與「這飲料」一起喝！中風大降30%還延緩失智！關鍵成份曝光

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根據2021年歐洲心臟病學會（ESC）提出的研究指出，每日更高的咖啡攝取量與中風、心血管疾病的死亡風險降低有關。每天喝0.5-3杯咖啡，就有機會顯著降低中風的風險。
研究顯示，與完全不喝咖啡的受試者相比，每天喝0.5-3杯咖啡者的總死亡率下降12%、心血管疾病風險降低17%、中風機率則是降低21%。研究作者匈牙利塞麥爾維斯大學Judit Simon教授表示，雖然團隊尚未了解潛在機制為何，但從觀察性結果來看，每日固定飲用咖啡，對於心血管健康確實是有一定益處。
咖啡茶一起喝發揮奇效？ 降中風、失智32%、28%
雖然咖啡的好處已被多項研究證實，如果配合相對健康的「茶」一起喝，是否對心血管有加乘好處？哈佛大學醫學院直屬機構《哈佛健康出版社》（Harvard Health Publishing）報導指出，在日常飲食中同時攝取茶飲與咖啡，與降低晚年癡呆症與中風的機率有關。
這項研究刊載於期刊《PLOS Medicine》，由中國天津醫科大學團隊發起。研究透過評估英國生物資料庫中的樣本，觀察365,682名年紀約50-74的受試者，在每天飲用茶飲與咖啡後的身體狀況。
經過11年的追蹤分析，研究團隊宣稱無論是單獨喝茶或咖啡，或是兩種都喝，都與降低中風症狀、癡呆症風險有顯著關聯。每天飲用2-3杯咖啡以及3-5杯茶飲，是中風與痴呆症風險比最低的組合；其中降低中風機率達32%、癡呆症則為28%。
研究指出，同時飲用2種飲料相較於飲用1種，出現更明顯的抗衰老關聯性。推測可能與咖啡中的「多酚」物質有關，它有助於對抗身體慢性發炎症狀。先前也有其他研究認為，慢性發炎可能導致癡呆症與心血管疾病，而咖啡與茶成份中的「抗氧化」特性，可能是降低慢性發炎的原因。
過量攝取咖啡仍可能傷身 衛福部呼籲「5大族群」要避免
不過，咖啡因的攝取要注意過猶不及。哈佛大學醫學院教授Walter C. Willett認為，咖啡過量可能造成潛在的「青光眼」風險。咖啡戒斷症狀更可能影響血壓與新率穩定，導致焦慮與睡眠問題。
衛福部也指出，每日咖啡因攝取量應低於300毫克，若同時飲用咖啡與茶飲，恐怕更容易導致咖啡因超標問題。若有心律不整、腸胃症狀、長期失眠、孕婦與孩童等族群應避免含咖啡因飲品之飲用；而若有輕微骨折疏鬆症狀，在飲用咖啡時記得多補充鈣質，以免鈣質流失情況嚴重。
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