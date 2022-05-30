染疫重症後遺症非同小可？研究：等同大腦「退化20年」

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新冠重症者更易罹患「認知障礙」：相當於大腦「退化20年」
英國倫敦帝國學院研究團隊透過46名重症/住院患者進行術據調查，在患者疾病發作前6個月完成了一系列的認知測試。將46名受試者與460名輕症確診者進行比較，發現約有36%-76%受試者在發病平均6個月後，特定領域表現出更顯著的缺陷，包含資訊處理速度、注意力、記憶力、推理能力與計劃能力。
研究團隊進一步將重症/住院者的認知表現與66,000餘名正常未確診者進行比對，發現其大腦衰退程度相當於「停頓20年」之久，平均智商指數下降約10分左右。團隊也發現，認知功能測試的表現與急性疾病的嚴重程度顯著相關，如認知缺陷在需要透過機械式呼吸輔助的患者身上更為明顯。
研究團隊指出，透過掃描受試者的腦部MRI圖像，可得知重症者的腦部出現以下情況：外側框額皮質中的灰質大幅減少、大腦不同區域的組織損傷增加、以及全面性腦萎縮。另外，患者大腦中主導嗅覺的構造「嗅核」，亦出現相當程度的損傷。
認知障礙半年後才告緩解 專家曝「2大機制」恐為主因
英國劍橋大學麻醉學博士兼研究作者David Menon表示，該研究中受試者的認知缺陷，平均持續至發病後的6-10個月始逐漸緩解，並且認知表現亦獲得逐步改善。「既然認知缺陷在患者上持續存在，了解這些症狀背後的機制就有其必要性。」
Menon指出，研究團隊提出了2種可能的機制，例如新冠病毒直接感染大腦、使大腦供血中斷，可能是影響腦部運作、使認知功能下降的原因之一。另外，病毒導致的全身性發炎現象，亦可能是使重症患者出現認知障礙的主因。因此，有關單位不僅得在重症患者身上投入更多醫療資源，康復後的照護問題將成為一大隱憂。
「重症患者大多為慢性病患者、免疫功能缺陷者，或者沒有施打疫苗。即使是施打疫苗造成的『突破性感染』，都可能造成一定機率的腦霧現象；若無疫苗加以保護，病毒直接入侵大腦，認知程度的嚴重衰弱恐怕非常人能夠想像。」Menon表示。
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