再確診92萬人將達「群體免疫」？名醫曝疫情下降時間點

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疫情進入高原期 名醫：確診數將見頂
指揮中心公佈連日COVID-19新增8、9萬確診數，本土累積已超過162萬，是否顯示Omicron疫情已走入「高原期」？
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬醫師受訪表示，雙北確診數未見明顯下降，但也未大幅增加病例數，而台中雖然人數略增，整體國內疫情呈現水平維持，的確可說已進入「高原狀態」。
黃高彬醫師表示，近一、二周單日確診最多為9萬多人，只有星期一因假日檢查量減少下降為6萬多，評估要超過9萬高峰數字不容易，很可能將維持在8、9萬之間。預計不會發生先前外界推測，單日確診破20萬甚至50萬的現象。
6月上旬疫情將往下？ 7月有望案例減少？
「單日確診最多就是在8-10萬之間，這是合理推估，以目前這個狀況繼續，最慢6月上旬就會往下掉，但是不排除還是會有一個疫情的尾巴，合理的話會一直走到6月下旬！」
外界擔心疫情不見高峰，將一路拖至9月份才有機會恢復正常生活。黃高彬醫師認為，台灣都會的人口密度遠超過紐西蘭等國家，感染的黑數不斷發生，大量確診的現象最晚約在6月底，7月後案例就有望明顯減少。疫情進展可期待進入下一階段。
社區黑數多在北北基桃？ 中南部為何未爆發？
不過，確診數並未如部份專家推測「指數型爆發」，是否表示社區內潛藏大量黑數？黃高彬醫師指出，無症狀感染但不會再發病的「黑數」，大部份會在感染數最多且人口擁擠的北北基桃。反而高雄、台中黑數較少，因此近日確診數還有向上走的跡象。
民眾憂心「疫情南移」將導致中南部大爆發？黃高彬醫師認為機率甚低，一者中南部人口密度低於雙北，再者，台北是大眾運輸最發達的地區，搭乘人數與無症狀感染的比例自然會更多，而這些無症狀的年輕族群未必有廣泛篩檢，變成潛藏在社區中的黑數。台中、高雄的大眾交通運輸密度較低，感染風險也相對下降。
最後，全台已是「一日生活圈」，黃高彬醫師指出，許多北漂遊子假日依然會回到中南部與親人相處，每個禮拜周休等於病毒「繞台灣一圈」，如果中南部疫情會大量竄升，恐在這之前就已經爆發開來。
感染人數再增4% 有望達群體免疫效果？
黃高彬醫師表示，目前確診數人數已佔總人口約6.5%，而疫苗第3劑覆蓋率約64%，合計約70%，當有保護力的人口超過80%以上，有機會達到群體免疫的效果。
如果社區潛在的黑數約為確診數的一倍，則台灣實際上已有76%的保護力，預估未來感染數增加4%人口約92萬左右，即可達到80%的保護力程度。
「現在每天約有7到8萬確診，等於還要再過11-12天左右，大概六月初會達到這個數字，從台灣防疫狀況跟風土民情來看，以為會出現一天衝高20萬、50萬確診數然後快速下降，這是比較不可能！」
黃高彬醫師表示，疫情仍處於高峰期間，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。
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