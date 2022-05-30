70歲後每增5歲失智率倍增　健忘別不當一回事

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臺北市立聯合醫院松德院區心身醫學科主治醫師柯嘉怡說，失智症的表現有許多面向，最常見的初期表現為記憶力衰退和健忘。個案可能會對剛發生過不久的事情沒有印象，或重複問一樣的問題，然而對於很久以前發生的事情卻仍記憶猶新，也因此早期時個案或家人不一定會有病識感。
除了記憶力以外，也有個案是以個性改變、自制力喪失造成衝動行為或語言障礙來表現，造成人際互動的困難；部分失智症也會伴隨肢體僵硬、步態不穩、顫抖等其他神經學的表現。而隨著疾病進展，個案可能會出現幻覺、妄想等精神症狀，進一步增加照顧和就醫的難度。
失智症分2因素 及時介入治療是關鍵
柯嘉怡主治醫師解釋，失智症的成因可區分為可逆的因素和不可逆的因素，其中不可逆的因素最常見的為退化性疾病，例如阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症和血管型失智症；可逆的因素則包括營養素缺乏、慢性感染、代謝異常、腫瘤、硬腦膜下血腫和水腦症等，因此在發現認知功能退化時，早期就診以評估是否有可逆的原因，以及時介入治療，是非常重要的。
失智症整合門診 提供高齡友善就醫服務
柯嘉怡主治醫師表示，考慮到失智症的個案大多數為年長者，且其主要照顧者多為其配偶，在高齡化的社會下，常會是長者帶著長者來求診，因此北市聯合醫院已有許多院區提供失智症之整合門診，其目標為簡化就醫流程，提供高齡者友善的就醫服務。
在個案確診後，也會結合心理師和社工的服務，提供諮詢並長期追蹤個案，當有需要的時候，亦可進一步轉介其他服務，例如失智症日照服務、長照服務介紹和營養諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53945
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