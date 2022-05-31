▲ Kia 全新 Sportage 114.9 萬起預售！6 月 3-5 日全台搶先鑑賞會登場

前衛設計
全新 Sportage 融入 Kia 新世代設計語彙，採用獨特的旋標造型 LED 日行燈，整合 Kia 全新虎式造型水箱護罩，車身則以強烈鮮明的肌理線條，搭配車尾的前衛造型後保險桿。 Sportage 除了全車系都可選配同級唯一的消光夜隱灰車身色*之外， X-line 車型更搭載專屬車色「叢林綠」。車艙內同樣展現前衛設計質感，全車系標配同級唯一雙 12.3 吋全景曲面顯示螢幕，並搭配 Kia 首次導入的中文化主機系統。
全新 Sportage 搭載全新 Smart stream 1.6 升渦輪增壓汽油引擎與7速雙離合自手排系統，可輸出 180ps 的最大馬力及 27.0 kg-m 的最大扭力 ，搭配 E-SHIFT 七速電子旋鈕排檔系統以及換檔撥片。全新 Sportage 不僅全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，更搭載同級唯一 BVM 盲區顯影輔助系統，還有 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、FCA 前方主動防撞輔助系統等主動安全科技。
細膩質感
全新 Sportage 車身尺碼全長 4,660mm，軸距達 2,755mm，第二排座椅放倒下，更擁有最高達 1,872L 的行李箱空間。全新 Sportage 同時搭載多項配備，包含全新懸掛式椅背設計、雙前座通風加熱座椅、後排加熱座椅、可 14 段調整角度的後座椅背以及 Harman/Kardon® 音響系統。此外，並搭載一鍵切換數位控制面板，Qi 手機無線充電功能等多項便利科技。
全新 Sportage 以預售價114.9萬元起於6月1日起展開預售，首批前瞻車主更可享限時專屬禮遇。自6月1日起至６月30日前下訂之前瞻車主，可享總價值NT$55,000的專屬前瞻禮遇：包含原廠車側踏板組(市值NT$18,000)、雙鏡頭行車紀錄器(含螢幕) (市值NT$14,000) 、原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)、PM 2.5負離子淨化系統(市值NT$6,500)、以及防水腳踏墊組(市值NT$6,500) 。
Kia 全新 Sportage 預售價：
|規格
|Trendy
|Apex
|X-line 4WD
|預售價
|114.9 萬元
|124.9 萬元
|135.9 萬元
*X-line 4WD 限定選配天窗：選配加價新台幣 4 萬元