▲ Kia 全新 Sportage 114.9 萬起預售！6 月 3-5 日全台搶先鑑賞會登場

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前衛設計

全新 Sportage 融入 Kia 新世代設計語彙，採用獨特的旋標造型 LED 日行燈，整合 Kia 全新虎式造型水箱護罩，車身則以強烈鮮明的肌理線條，搭配車尾的前衛造型後保險桿。 Sportage 除了全車系都可選配同級唯一的消光夜隱灰車身色*之外， X-line 車型更搭載專屬車色「叢林綠」。車艙內同樣展現前衛設計質感，全車系標配同級唯一雙 12.3 吋全景曲面顯示螢幕，並搭配 Kia 首次導入的中文化主機系統。





創新科技

細膩質感

全新 Sportage 車身尺碼全長 4,660mm，軸距達 2,755mm，第二排座椅放倒下，更擁有最高達 1,872L 的行李箱空間。全新 Sportage 同時搭載多項配備，包含全新懸掛式椅背設計、雙前座通風加熱座椅、後排加熱座椅、可 14 段調整角度的後座椅背以及 Harman/Kardon® 音響系統。此外，並搭載一鍵切換數位控制面板，Qi 手機無線充電功能等多項便利科技。





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