▲ 價值在於底盤！Porsche Taycan Cross Tourismo 4S 讓人驚艷的適路性

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Porsche 早已多次證明自身可無視「越低越好」此跑車界鐵則，就算拉高了底盤，Porsche 依舊可在 Cayenne、Macan 等車型上展現一以貫之的跑格與身手，賽道上的卓越成績，更是讓對手難以企及。相較於 Taycan 而言，Taycan Cross Tourismo 在標準狀態下離地高度僅多出 2cm，就算試駕車款還加選了 OffrodeDesign 套件，再拉高了 1cm，但相信以 Porsche 的底盤調校實力，這不會對動態表現產生天差地遠的影響，不過對於台灣地無三里平的道路品質與常見的立體停車場而言，這 3cm 的底盤高度差，反而營造出更友善的用車體驗。
以自身美感出發，有著近似獵跑斜背造型的Taycan Cross Tourismo，吸引力更勝四門跑車設定的Taycan，且為了張顯跨界身份而加諸的全車防刮飾板與車頂架，賦予了些許的粗獷風格，就像時裝界時興的outdoor風格般，誰管你是不是戶外咖，穿上Gucci與The North Face聯名的限量服飾，那種走在路上的氣勢，就是讓人多看兩眼。
與 Taycan 如出一轍的座艙鋪陳，帶來了熟悉的駕車氛圍，眼前的 16.8 吋曲面螢幕搭配中控台上下兩只觸控面板，清楚告知新世代 Porsche 的數位化格局，雖然新穎，但不難上手，唯一感到新鮮的，則是額外選配的副駕駛前方乘客資訊顯示螢幕，讓數位螢幕從左至右貫穿了整體的中控台，但對傳統 Porsche 死忠粉絲而言，那延續經典的中控台造型沒因此變了樣，應該是最讓人感到欣慰的事。
Taycan Cross Tourismo 對於乘客的價值，關鍵出在 B 柱後的差異，或許不見得每位坐進後座的乘客了解那名為「flyline」飛躍線的車頂線條設計原理，但較 Taycan 往上增加 47mm 的頭頂空間，讓長途乘坐時更顯餘裕，兼具跑格外型與大型房車般的空間寬敞性，相信是 Taycan Cross Tourismo 擄獲買家芳心的關鍵之一。
踩踏著此次試駕 Taycan Cross Tourismo 4S 的「油門」，Porsche 那招牌的動力層次再度浮現，沒有多數電動車那只有開與關的加速反應，隨著不同的油門深度，電動車難有的多元加速感受表情，透過 Porsche 工程師傑出的一手，讓 Porsche 的招牌價值沒有因電動馬達而因此斷了香火。雖然試駕當天是大雨不斷的惡劣天候，但卻是展現電動車過人車重、絕妙配重與 Taycan Cross Tourismo 4S 四輪驅動科技的最佳場合，0-100km/h 僅需 4.1 秒的加速實力，沒有因雨天而讓人心生畏懼，依舊四平八穩的展現讓人想要不斷嘗試的加速 G 力，唯一可惜的就是考量天候狀況，沒有太過於挑戰高速路段，那招牌的二速自動變速箱於高速多出一些的加速尾勁，於此次試駕過程中無緣嘗試。
但額外的發現，是 Taycan Cross Tourismo 4S 那對於台灣路況的高度適應力，因取景所需，特別前往位於台灣北部相當知名的水牛坑地區，考量車輛底盤高度與當天因積水多處封閉的狀況，沒有打算把 Taycan Cross Tourismo 4S 來一趟硬核的越野挑戰，但也超過了一般對跑車的路線安排，把 Taycan Cross Tourismo 4S 駛入了水牛坑的部分非鋪裝道路上，讓人意外的是 Taycan Cross Tourismo 4S 主動式氣壓懸載系統吸收道路坑洞的能力，坐在車室內，你看得到道路的坑巴，身體卻告訴你沒有任何不適的彈跳，頂多握著方向盤的駕駛會知道道路的不平資訊，但卻只停留在微幅震動的階段，那底盤吸收彈跳能力之高明，搜索腦海中以此底盤高度的車型而言，應該沒有表現同樣高分的回憶。
綜合整天的試駕心得，Taycan Cross Tourismo 4S 對於自身最大的收穫，除了那與眾不同的外型與更舒適與實用的座艙空間以外，那更適合台灣路況的底盤高度與懸吊科技，真正實現了一款可以輕鬆征服台灣八成以上路況的 GT 車型，你可以恣意的感受百分之百 Porsche 的跑車靈魂，也可以放下心中擔心的輾過各種不佳路面，當前能限制你的，應該只有充電樁的支援，但我相信，這一點隨著時間軸推進，會越來越降低心中的電量焦慮，至少在我一整天的試駕過程中，沒有因此而擔心。
當然，如自身多次所述，以當前全台充電硬體規格而言，電動車尚處「多一種動力選擇」的選項等級，而非全面取代的能力，但如果你擁有適合使用電動車的用車環境，又能有足夠的口袋深度，那這一台 Taycan Cross Tourismo 4S 對你而言，應該是更往實用面向靠攏的一輛迷人電動版 Porsche 了。