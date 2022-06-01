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價值在於底盤！Porsche Taycan Cross Tourismo 4S 讓人驚艷的適路性

▲ 價值在於底盤！Porsche Taycan Cross Tourismo 4S 讓人驚艷的適路性
▲ 價值在於底盤！Porsche Taycan Cross Tourismo 4S 讓人驚艷的適路性

2GameSome - 有車賞

2022-06-01 09:55:00

自從在休旅領域獲得了極大成功，Porsche 就此解封了跑車世界的無限可能，同樣的，當 Taycan 獲得了好評，Porsche 也大膽嘗試電動跑車的各種可能，此次試駕主角 Taycan Cross Tourismo，再次展現了 Porsche 的創意，出乎預期的，與台灣的用車環境更是超級合拍。

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試駕車型為 21 年式 Porsche Taycan Cross Tourismo 4S，建議車價為新台幣 479 萬元，22 年式則漲至 490 萬元，加上選配項目後，售價高達 791.36 萬元。
試駕車型為 21 年式 Porsche Taycan Cross Tourismo 4S，建議車價為新台幣 479 萬元，22 年式則漲至 490 萬元，加上選配項目後，售價高達 791.36 萬元。
Porsche 早已多次證明自身可無視「越低越好」此跑車界鐵則，就算拉高了底盤，Porsche 依舊可在 Cayenne、Macan 等車型上展現一以貫之的跑格與身手，賽道上的卓越成績，更是讓對手難以企及。相較於 Taycan 而言，Taycan Cross Tourismo 在標準狀態下離地高度僅多出 2cm，就算試駕車款還加選了 OffrodeDesign 套件，再拉高了 1cm，但相信以 Porsche 的底盤調校實力，這不會對動態表現產生天差地遠的影響，不過對於台灣地無三里平的道路品質與常見的立體停車場而言，這 3cm 的底盤高度差，反而營造出更友善的用車體驗。

標配 LED 頭燈與四點式 LED 日行燈。
標配 LED 頭燈與四點式 LED 日行燈。
標配 19 吋輪圈，試駕車款選配至 21 吋規格。
標配 19 吋輪圈，試駕車款選配至 21 吋規格。
左右兩側皆有充電座，並選配電動開闔充電蓋。
左右兩側皆有充電座，並選配電動開闔充電蓋。
Taycan Cross Tourismo 標準狀態下離地高度僅較 Taycan 多出 2cm，試駕車款加選 OffrodeDesign 套件，再拉高 1cm。
Taycan Cross Tourismo 標準狀態下離地高度僅較 Taycan 多出 2cm，試駕車款加選 OffrodeDesign 套件，再拉高 1cm。
黑色鋁合金車頂置物滑軌也為選配項目。
黑色鋁合金車頂置物滑軌也為選配項目。
車尾車型銘牌霧面黑色處理當然也是選配。
車尾車型銘牌霧面黑色處理當然也是選配。
以自身美感出發，有著近似獵跑斜背造型的Taycan Cross Tourismo，吸引力更勝四門跑車設定的Taycan，且為了張顯跨界身份而加諸的全車防刮飾板與車頂架，賦予了些許的粗獷風格，就像時裝界時興的outdoor風格般，誰管你是不是戶外咖，穿上Gucci與The North Face聯名的限量服飾，那種走在路上的氣勢，就是讓人多看兩眼。

Taycan Cross Tourismo 車長比 Taycan 多出 11mm，軸距多出 4mm。
Taycan Cross Tourismo 車長比 Taycan 多出 11mm，軸距多出 4mm。
與 Taycan 如出一轍的座艙鋪陳，帶來了熟悉的駕車氛圍，眼前的 16.8 吋曲面螢幕搭配中控台上下兩只觸控面板，清楚告知新世代 Porsche 的數位化格局，雖然新穎，但不難上手，唯一感到新鮮的，則是額外選配的副駕駛前方乘客資訊顯示螢幕，讓數位螢幕從左至右貫穿了整體的中控台，但對傳統 Porsche 死忠粉絲而言，那延續經典的中控台造型沒因此變了樣，應該是最讓人感到欣慰的事。

座艙內雖然導入相當前衛的 16.8 吋曲面數位儀錶板與中控台上的兩只數位螢幕，但仍可以保有 Porsche 經典的中控台線條。
座艙內雖然導入相當前衛的 16.8 吋曲面數位儀錶板與中控台上的兩只數位螢幕，但仍可以保有 Porsche 經典的中控台線條。
16.8 吋曲面數位儀錶板仍保有經典的多環設計，只是從傳統指針改為螢幕顯示。
16.8 吋曲面數位儀錶板仍保有經典的多環設計，只是從傳統指針改為螢幕顯示。
真皮包覆多功能方向盤為標準配備。
真皮包覆多功能方向盤為標準配備。
駕駛模式選擇一樣在方向盤四點位置。
駕駛模式選擇一樣在方向盤四點位置。
中控台上下兩只螢幕分別為 10.9 吋與 8.4 吋。
中控台上下兩只螢幕分別為 10.9 吋與 8.4 吋。
中控台 10.9 吋螢幕整合了保時捷通訊管理系統，副駕駛座前方額外選配乘客資訊娛樂顯示螢幕。
中控台 10.9 吋螢幕整合了保時捷通訊管理系統，副駕駛座前方額外選配乘客資訊娛樂顯示螢幕。
Bose 音響系統也是選配項目。
Bose 音響系統也是選配項目。
「PORSCHE」字樣車門投影燈選配價格為 18,200 元。
「PORSCHE」字樣車門投影燈選配價格為 18,200 元。
Taycan Cross Tourismo 對於乘客的價值，關鍵出在 B 柱後的差異，或許不見得每位坐進後座的乘客了解那名為「flyline」飛躍線的車頂線條設計原理，但較 Taycan 往上增加 47mm 的頭頂空間，讓長途乘坐時更顯餘裕，兼具跑格外型與大型房車般的空間寬敞性，相信是 Taycan Cross Tourismo 擄獲買家芳心的關鍵之一。

雙前座 14 向電動調整座椅是選配，標配僅有 8 向調整。
雙前座 14 向電動調整座椅是選配，標配僅有 8 向調整。
副駕駛座下方放有選配的滅火器。
副駕駛座下方放有選配的滅火器。
受惠於車頂線條的改變，後座乘坐空間更為寬敞舒適。
受惠於車頂線條的改變，後座乘坐空間更為寬敞舒適。
標準乘坐狀態下，後廂置物容積為 446 公升，略大於 Taycan 4S 的 407 公升。
標準乘坐狀態下，後廂置物容積為 446 公升，略大於 Taycan 4S 的 407 公升。
車頭置物空間為 84 公升。
車頭置物空間為 84 公升。
踩踏著此次試駕 Taycan Cross Tourismo 4S 的「油門」，Porsche 那招牌的動力層次再度浮現，沒有多數電動車那只有開與關的加速反應，隨著不同的油門深度，電動車難有的多元加速感受表情，透過 Porsche 工程師傑出的一手，讓 Porsche 的招牌價值沒有因電動馬達而因此斷了香火。雖然試駕當天是大雨不斷的惡劣天候，但卻是展現電動車過人車重、絕妙配重與 Taycan Cross Tourismo 4S 四輪驅動科技的最佳場合，0-100km/h 僅需 4.1 秒的加速實力，沒有因雨天而讓人心生畏懼，依舊四平八穩的展現讓人想要不斷嘗試的加速 G 力，唯一可惜的就是考量天候狀況，沒有太過於挑戰高速路段，那招牌的二速自動變速箱於高速多出一些的加速尾勁，於此次試駕過程中無緣嘗試。

透過 Porsche 工程師傑出的一手，Taycan Cross Tourismo 4S 加速感受仍有 Porsche 招牌的動力層次。
透過 Porsche 工程師傑出的一手，Taycan Cross Tourismo 4S 加速感受仍有 Porsche 招牌的動力層次。
但額外的發現，是 Taycan Cross Tourismo 4S 那對於台灣路況的高度適應力，因取景所需，特別前往位於台灣北部相當知名的水牛坑地區，考量車輛底盤高度與當天因積水多處封閉的狀況，沒有打算把 Taycan Cross Tourismo 4S 來一趟硬核的越野挑戰，但也超過了一般對跑車的路線安排，把 Taycan Cross Tourismo 4S 駛入了水牛坑的部分非鋪裝道路上，讓人意外的是 Taycan Cross Tourismo 4S 主動式氣壓懸載系統吸收道路坑洞的能力，坐在車室內，你看得到道路的坑巴，身體卻告訴你沒有任何不適的彈跳，頂多握著方向盤的駕駛會知道道路的不平資訊，但卻只停留在微幅震動的階段，那底盤吸收彈跳能力之高明，搜索腦海中以此底盤高度的車型而言，應該沒有表現同樣高分的回憶。

讓人意外的是 Taycan Cross Tourismo 4S 主動式氣壓懸載系統吸收道路坑洞的能力，坐在車室內，你看得到道路的坑巴，身體卻告訴你沒有任何不適的彈跳。
讓人意外的是 Taycan Cross Tourismo 4S 主動式氣壓懸載系統吸收道路坑洞的能力，坐在車室內，你看得到道路的坑巴，身體卻告訴你沒有任何不適的彈跳。
綜合整天的試駕心得，Taycan Cross Tourismo 4S 對於自身最大的收穫，除了那與眾不同的外型與更舒適與實用的座艙空間以外，那更適合台灣路況的底盤高度與懸吊科技，真正實現了一款可以輕鬆征服台灣八成以上路況的 GT 車型，你可以恣意的感受百分之百 Porsche 的跑車靈魂，也可以放下心中擔心的輾過各種不佳路面，當前能限制你的，應該只有充電樁的支援，但我相信，這一點隨著時間軸推進，會越來越降低心中的電量焦慮，至少在我一整天的試駕過程中，沒有因此而擔心。

Taycan Cross Tourismo 4S 擁有更適合台灣路況的底盤高度與懸吊科技，絕對是一款可輕鬆征服台灣八成以上路況的 GT 車型。
Taycan Cross Tourismo 4S 擁有更適合台灣路況的底盤高度與懸吊科技，絕對是一款可輕鬆征服台灣八成以上路況的 GT 車型。
當然，如自身多次所述，以當前全台充電硬體規格而言，電動車尚處「多一種動力選擇」的選項等級，而非全面取代的能力，但如果你擁有適合使用電動車的用車環境，又能有足夠的口袋深度，那這一台 Taycan Cross Tourismo 4S 對你而言，應該是更往實用面向靠攏的一輛迷人電動版 Porsche 了。

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