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四種動力、Direct 4四輪驅動，新世代Lexus RX正式發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-01 10:55:20

經過幾次外觀預告的新世代Lexus RX如期揭開面紗，除換上全新外觀造型，新世代RX也採用GA-K平台打造，現階段帶來RX 350、RX 350h、RX 500h F Sport Performance，RX 450h+則要知後才會公布。

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全新世代Lexus RX如期正式發表，在外型上新世代RX換上更立體的水箱護罩及更具運動風格的保險桿，車身線條也較以往來得更為圓潤，車尾則與車頭呼應有其相同元素的設計，並比照NX邏輯採用連貫式尾燈。新世代RX採用用GA-K平台打造，因此車重較上一代減輕89公斤，而車身尺碼部分車長維持4,890mm，車寬增加25mm至1,920mm，車高則降低9mm至1,709mm，車長雖未提升但軸距則有增加60mm幅度來到2,850mm。

新世代RX擁有更立體的車頭造型，但車身線條則改以圓潤筆觸刻劃。
新世代RX擁有更立體的車頭造型，但車身線條則改以圓潤筆觸刻劃。
RX採用GA-K平台，車身尺碼為4,890mm×1,920×1,709mm，軸距2,850mm。
RX採用GA-K平台，車身尺碼為4,890mm×1,920×1,709mm，軸距2,850mm。
座艙方面新世代RX也導入品牌最新設計，並配備數位儀表與14寸中控螢幕及DRCC全速域車距定速、PCS預警示防護的LSS+ 3.0系統。動力系統部分，新世代RX提供RX 350（2.4升渦輪引擎 275hp/43.8kgm）、RX 350h（2.5升Hybrid 246hp/32.2kgm）與搭載2.4升渦輪+電能系統和Direct 4四輪驅動的RX 500h F Sport Performance（367hp/56.1kgm），至於RX 450h+則要之後才會公布。

座艙採最新設計風格，配備14吋中控螢幕。
座艙採最新設計風格，配備14吋中控螢幕。
軸距2,850mm替後座帶來出色空間。
軸距2,850mm替後座帶來出色空間。
RX 500h F Sport Performance不僅擁有更具運動劃外型，也搭載Direct 4四輪驅動系統。
RX 500h F Sport Performance不僅擁有更具運動劃外型，也搭載Direct 4四輪驅動系統。
RX 500h F Sport Performance搭載2.4升渦輪引擎+電能系統，具有367hp/56.1kgm最大輸出。
RX 500h F Sport Performance搭載2.4升渦輪引擎+電能系統，具有367hp/56.1kgm最大輸出。
RX 450h+規格要稍晚才會公布。
RX 450h+規格要稍晚才會公布。

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