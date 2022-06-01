Fiat 7月開始停止販售純燃油車型

2021年Fiat便表示因應趨勢品牌將於2030年轉型成電動品牌，而日前Fiat則宣布英國市場從7月開始將不再販售純燃油車型。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×為了因應電能趨勢，不少國家與車廠都定出電能化時程，其中身為Stellantis集團一員的Fiat，也在2021年便表示品牌會在2030年轉型成電動品牌，而在日前Fiat又有新策略，就是從7月開始英國市場不再販售純燃油車型。 之所以敢毅然決然停售除燃油車，是因Fiat已於2020年將500與Panda車型配置電能系統，今年則進一步替500X與Tipo導入48V輕油電系統後，如此一來品牌旗下車型則完成全面電能化，既然已無純燃油車型當然就無法再販售了。Fiat今年替500X與Tipo導入48V輕油電系統，目前品牌已全面完成電能化。×Fiat今年替500X與Tipo導入48V輕油電系統，目前品牌已全面完成電能化。 慶祝冠軍榮耀，Jaguar推限量394輛F-Pace SVR Edition 1988 四種動力、Direct 4四輪驅動，新世代Lexus RX正式發表 價值在於底盤！Porsche Taycan Cross Tourismo 4S 讓人驚艷的適路性