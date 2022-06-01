A story of progress | 進化之路: 戴維斯 Quincy Davis
Adi Taiwan 邀請職業籃壇新北國王隊的「護國神 Q」戴維斯 Quincy Davis 與旗下最新的 e-tron S Sportback 一同拍攝最新影片，期望結合戴維斯的個人影響力，展現 Audi 與 e-tron S Sportback 車款所擁有的先進科技、熱情絡繹的創造力及連結與時並進的社會思考。
完整影片：Audi e-tron S Sportback x 戴維斯 ｜愛台神 Q 進化之路
A story of progress | 進化之路: 戴維斯Quincy Davis
職業籃壇新北國王隊的「護國神 Q」戴維斯 Quincy Davis III，在球場上扮演關鍵第四節先生，走出場外亦持續發揮個人影響力，讓籃球走入台灣各角落，傳承球技、運動團隊精神給予下一代，將追求自我成長的態度與團隊合作重要性向下扎根，回饋在這片他熱愛的土地- 台灣，一步步實踐他的進化之路，將更多正面力量傳遞出去。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 提及：「相信每個人都曾受人啟發，並轉化成自我進化動能，逐步創建心中願景，我們希望偕同在地深具影響力的優秀人士，透過分享進化之路，激勵人心啟發無限可能。」