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特企／台灣首家木耳露品牌「O卡桑」　摘星食品界米其林

▲首創零顆粒木耳露的O卡桑，為台灣第一家獲得iTQi的木耳飲品。（圖／品牌提供）
▲首創零顆粒木耳露的O卡桑，為台灣第一家獲得iTQi的木耳飲品。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-01 16:01:52

台灣第一家獲得有「食品界的米其林」美名的iTQi木耳露飲品名單揭曉了！今年由O卡桑獲得，堪稱台灣之光！iTQi（International Taste & Quality Institute）是成立於比利時「國際風味暨品質評鑑所」創立的優秀味覺獎章，針對品牌食品與飲品風味品質的獎項；iTQi每年邀請歐洲餐飲專家，評選來自全世界各地的食品與飲品並授予獎項。榮獲台灣第一家木耳露品牌的O卡桑，以帶給全家人安心飲用的原型食物品牌理念、最天然好喝的健康養生飲品著稱，此次登上國際舞台，讓品牌創辦人黃立丞，不被疾病與生命的艱辛所擊倒，更因此開拓出守護「健康」飲品事業的傲人成績。

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AA100%潔淨標章無添加　源自藥師母親的愛

擁有108年台南百家好店殊榮的O卡桑，不僅獲得iTQi獎項，同時也是台灣第一家獲得與全球標準同步的「AA 100%無添加認證」的潔淨標章木耳露品牌，無添加含防腐劑、人工色素、人工香精、增稠劑與人工甜味劑等，創辦人黃立丞表示：「O卡桑(OKASANG)，不僅代表我的藥師母親，更代表品牌的堅持。像母親重視家人與病患的健康，消費者的健康，我一定嚴格把關。」因為黃立丞先天臉部患有血管瘤，從小進出醫院便成了家常便飯，眼睛與嘴唇更前後經歷了7次的手術治療，每回手術後因血管瘤而不易癒合的傷口，導致吞嚥進食相當困難。他任職藥師的母親便憑藉著自身的專業，使用高營養價值的木耳、杏仁等，每日手工熬煮、攪拌8小時，將木耳熬煮至膠原化，沒有顆粒的狀態，才能透過針筒慢慢送入他的口中。這份母愛的耐心與堅持，不止撫慰了他疼痛的傷口，也溫暖了他的心靈，如今他也想將這份愛分享給更多重視健康的人。因此他不僅傳承母親熬煮8小時的工序，更將許多天然溫補的養生食材加入木耳飲品，如紅棗、枸杞、蓮子、菊花、決明子等，創造出全台首創的零顆粒木耳露系列飲品，讓有吞嚥困難的長輩與小小幼兒可以快速補充營養；其低卡高飽足的特性，早已掀起一股飲用木耳露風潮。而創業有成的黃立丞，也不忘回饋社會，常贊助、參與陽光基金會的公益活動，並向陽光基金會開放職缺，雇用顏傷者成為門市員工。

得獎慶免運優惠　擴大全省千家通路

O卡桑除了添加柴燒桂圓、黑糖與麥香紅棗的招牌黑木耳露系列飲品，也有富含豐富膳食纖維的白木耳露系列養生飲。在宣布品牌木耳飲及杏仁飲獲得國際獎項喜訊的同時，同步在品牌官網舉辦全館888限時免運活動，並將從6月10日開始，進駐上架全省1078家的全聯門市。創辦人黃立丞希望，讓O卡桑的健康飲品能更親民化，讓大家能隨時享用最天然好喝的零顆粒木耳露飲品，想要守護全家人的健康，不再是一件難事。

想了解O卡桑更多：https://okasang.tw/O

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