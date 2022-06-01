▲ Land Rover Defender 130 發表！台灣引進 P400 車型預接單價 460 萬元起

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外觀設計





Land Rover Defender 在車身後方優雅的延長了 340 mm，為車內三排配置提供了更大的內部空間。外觀上， Land Rover Defender 130 具有明顯的家族特徵，同時具有加長的後懸，8 人座在第三排座椅和置物區提供更大的內部空間。





Land Rover Defender 130 專屬的全新聖多納紅選配車色彰顯優雅的車身輪廓，並為設計增加了更多的奧妙之處， Land Rover Defender 130 車型在第二排及第三排均標配全景天窗。





為了維持 Land Rover Defender 獨特的車尾設計，Land Rover 工程師發揮巧思打造類似船尾的形式向後提升，同時最大化車主對於 Land Rover Defender 絕佳全地形能力的期望，提供 28.5 度的離去角。車尾的 LED 燈組周圍經過重新設計，以確保定義 Land Rover Defender 側面輪廓的三個不同線條巧妙的向車後匯集。





Land Rover Defender 130 X 外觀採用一系列專屬外觀套件，引擎蓋和車頂採用亮澤黑對比色與車身相互呼應，星光緞面鍍鉻前後護板和20 吋五輻亮澤深灰鑽石塗裝輪圈，打造個性強烈的越野氛圍。經典的側開式尾門搭配與車身同色的備用輪胎蓋，反應出 Land Rover Defender 130 X 在 Defender 陣容中的重要地位。黑色車頂架同樣為標準配置，而 Land Rover Defender 的全套專屬配件，包括探險家套件、冒險家套件和鄉村套件同樣可供選擇。





車室空間





針對 Land Rover Defender 130，Land Rover 為尋求更多精緻體驗的車主提供額外的顏色和材質選項，將剛強的特性和比以往更大的車室空間完美平衡。Land Rover 的工程師透過在車身結構上有效的壓縮與收納內裝所需的零組件，最大限度的利用車室空間，而不會過度放大車身尺碼。





向後優雅延伸的車尾營造出第三排寬敞空間，其寬度足以為三個成年人提供舒適的座椅，而 Defender 熟悉的輪廓提供全車三排座位的寬敞頭部空間。包括加熱座椅、扶手軟墊、貼心的置物空間和用於在移動中為電子裝置充電的 USB-C 插孔等新增的配備，提供第三排乘客舒適的體驗。腳踏墊也被安裝於車內，以符合整個 130 車型的獨特性格。





更大面積的窗戶為車內的每個位置提供了極佳的視野，而標配的全景玻璃天窗與第三排上方的第二個天窗相輔相成，為每個人提供了良好的車內光線和通風。每排座位的冷氣出風口提供更好的舒適度，Land Rover Defender 130 獨有的四區恆溫空調透過新增的出風口提供優異的車室溫度調節能力。





受益於劇院式座椅設計，第二排和第三排的乘客也得以獲得優異的視野。透過第二排座椅前、後滑動並向前折疊以提供寬敞的開口，進入第三排也毫不費力。在車尾，車主可以通過後廂空間內的調整按鈕輕鬆降低 Defender 的電子式氣壓懸吊，使裝載物品到後廂時更為便利。





Land Rover Defender 130 靈活的配置提供寬敞實用的置物空間，即使在三排的配置下，置物容量也高達 290 升。 當座椅不使用時，它們可以收起以形成一個寬敞平整的裝載區域，讓車主在調整最符合他們需求的內部配置時，做出最適切的選擇。為了更方便的使用，座椅得以 40:20:40 靈活調整。





座椅配置



Defender 130 8 人座



Defender 130 5 人座



第二、三排全傾倒



1,876 公升



2,078公升



第三排傾倒



1,015 公升



1,094 公升



第二、三排無傾倒



290 公升



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對於家庭來說，ISOFIX 兒童座椅套件可在多達五個乘客座椅上找到，包含第二排和第三排的外側座椅以及前排乘客座椅。Land Rover Defender 130 的五座版本在第二排收折的情況下，可提供高達 2,078 升 的巨大置物空間。





視線移至中央， Land Rover Defender 130 標配 11.4 英吋 Pivi Pro 觸控螢幕，此系統率先於 Land Rover Defender 90 V8 推出，透過清晰直覺的顯示介面，優化對車輛主要功能的操控。螢幕採曲面設計，此系統提供更為快速、先進的功能，並在車輛啟動後立即作動，主選單採直覺設計，具備 Software Over The Air 無線軟體更新功能，可使車載系統隨時保持在最新的狀態。





駕駛人可以自訂螢幕上三個控制區塊的配置，以符合他們的喜好和最常用的功能。智能系統能夠學習駕駛人的習慣並進行最適切的調整，例如在通勤開始時建議導航指引，同時在相似的情境中通過智能語音指令減少語音指令的數量。





進階負離子車艙空氣淨化系統有助於優化每次旅行的車內空氣品質，並且此系統在 Defender 全車系中首次搭載於 130 車型上。此系統標配於 Defender 家族中最大的車型上，並結合 nanoeTM X 技術來減少過敏原和去除病原體，有助於明顯的減少異味和病毒。此外，CO 2 管理和 PM2.5 車艙空氣過濾功能，通過監測內部和外部空氣並進行適當調整來改善車艙內環境，確保所有乘客都能體驗到最佳的空氣品質。





高效動力系統





Land Rover Defender 130 X 搭載 P400 Ingenium 六缸輕油電混合動力汽油引擎。MHEV 輕油電混合動力車型以 Land Rover Ingenium 六缸動力系統作為基礎，使用 48V 整合式皮帶發動機 (BiSG)，回收在一般行駛與減速時所損失的動能，在行駛中存儲並使用，同時也能使怠速熄火功能反應更加快速與高效。P400 動力系統可以在 6.6 秒內完成 0-100 km/h 加速。





優異越野能力





Land Rover Defender 130 X 標配 Land Rover iAWD 智慧四輪傳動系統和八速 ZF 手自排變速箱。iAWD 系統有效管理前、後軸之間的動力分配，根據當下路況即時優化行路表現和全地形穿越能力。





Land Rover Defender 130 X 搭載與主動動態控制系統結合的電子式氣壓避震和 Land Rover 先進的 Terrain Response® 系統，電子式氣壓懸吊系統允許車輛高達 430 mm 的左、右軸高低差，在越野模式下，前方車頭高度可抬升 71.5 mm，後方則為 73.5 mm 在穿越障礙物或涉水時提供輔助。而涉水時，Land Rover Defender 130 X 則有高達 900 mm 的涉水深度。Defender 優異的越野能力由 Land Rover 的Terrain Response® 系統管理，該系統允許駕駛員透過 Pivi Pro 螢幕針對任何地形調整最適合的車輛行進模式。





Defender 強大的全地形能力基礎建構於 Land Rover 全鋁合金 D7x 車體結構。Defender 車身的抗扭剛性為 25 kNm/度，其強度是傳統車架設計的三倍，並結合四輪各自獨立的氣壓懸吊、雙速加力箱和智慧四輪驅動系統。





Land Rover Defender 130 X 提供高達 3,000kg 的拖曳能力，而透過後廂內的控制面板調整電子氣壓避震高低，可使與拖車接合時更加方便。可拆卸與高度可調整的牽引桿設計使拖曳過程更為便利。





即日起正式預售





今(6/1)日，英國原廠於台灣時間凌晨線上全球發布 Defender 家族最新車型 Land Rover Defender 130，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎與全球零時差，宣布台灣市場將導入 Land Rover Defender 130 X 車型，動力方面將搭載 P400 Ingenium 六缸輕油電混合動力汽油引擎，預接單價460萬元起。





Land Rover Defender 130 X P400



車型



2023.5年式預接單價



Land Rover Defender 130 X P400 8人座



460萬元起









