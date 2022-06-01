肺部「毛毛的」竟是肺癌0期　微創手術阻惡化

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亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，肺部結節是指小於3公分的肺部腫瘤，若過去肺部曾有黴菌感染、發炎、肺結核等情形，都會讓肺部出現結節或纖維化病灶，通常不會有什麼症狀；不過，如發現肺結節較大，且明顯變化，醫師經由影像判斷有較高惡性風險，必須近一步確認檢查是否為早期肺癌，及進行後續手術與相關治療。
單孔胸腔鏡微創手術 傷口小併發症低
劉柏毅醫師說明，「單孔胸腔鏡微創手術」是指藉由單一胸腔開口，進行胸腔鏡手術，藉由內視鏡上的高解析度影像，以及精細的內視鏡器械，經由肋骨間隙進入胸腔，有別傳統開胸手術，不需要切斷肋骨，傷口從2、30公分長，大幅縮小至三公分左右，傷口小、疼痛程度較輕微，不易傷口感染或降低呼吸功能，減少併發症，快速回到原本的工作崗位。
低劑量電腦斷層檢查 及早發現與治療
劉柏毅醫師呼籲，本身有家族病史、抽菸或長期處於空氣污染環境，就得提高警覺，早期肺癌通常沒有症狀，透過低劑量電腦斷層檢查能夠早期發現，若一旦有體重驟減、咳嗽帶血、胸痛等症狀，務必儘速就醫，提早治療，以免延誤治療黃金期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53961
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