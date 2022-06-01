外型更壯碩、全面進化 ─ BMW推出全新第三代X1車系，iX1純電車型同步亮相

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全新X1車身尺寸為4500x1845x1642mm，較前一代長了53mm、寬了24mm與高了44mm，軸距則增加22mm至2692mm。在外觀上，全新X1並沒有用上BMW近期愛用的「大鼻孔」直立式雙腎水箱護罩造型，X1雙腎水箱護罩造型更接近於方形，並同樣利用外框與隔柵造型帶出X形元素，下方橫直狀氣壩搭配兩側進氣孔與擾流翼增添動感，LED頭燈組兩側則勢順勢向後延展，亦有展翼視覺效果，兩道LED日行燈則是採ㄟ字形造型，矩陣式頭燈亦為選用配備。
車側則是自前輪拱順勢向後延展出類L形外擴感，搭配水平腰線與外擴的前後輪拱，讓新X1更顯肌肉感；同時在xLine車型上會在輪拱配上更具風格的保護材質，而M Power車型則有會專屬的運動化外觀套件，以及加大進氣氣壩的面積。整體風阻係數下降至Cd 0.26。
新X1基本標配17吋輕合金輪圈，xLine和M Sport車型會升級到18吋，另外，也有19吋、以及X1首次能選配的20吋輪圈可選擇；全車系提供兩種純色系與10種金屬車色予車主選擇，包括了BMW Individual首次提供的Frozen系列車色。
進入座艙中，可以看見許多源自iX的設計元素，包括大面積曲面螢幕，以及整合排檔介面、動態輔助系統等之懸浮式前座中央扶手，而且取消BMW最具象徵性的iDrive控制旋鈕，除了音響音量控制鈕外，其他各項功能都整合進了中控台上的觸控螢幕，中鞍座前緣具有間接照明的手機座，呼應當前消費者使用需求，扶手下方則是置物空間。
此外，座椅部分也經過重新設計，座點略為提高，可選擇Sensatec打孔皮革或Vernasca皮革包覆，並可選配具有電動調整與按摩功能的運動型座椅，同時車艙寧靜舒適性與被動安全都有所提升，其中還新配了雙前座間的中央防護氣囊，可減少前座乘客橫向互相碰撞的傷害。
後座配置可供三人乘坐的全尺寸座椅，並提升了乘坐舒適度，採40 : 20 : 40比例的椅背具傾斜角度可調與翻倒功能，未配置電池的傳統燃油車型之基本行李廂容積為540公升，翻倒椅背後可擴充到最大1,600公升之容積。同時，迎合當前的休閒風氣，亦提供了選配的電動拖曳套件。
配備面，BMW Maps 導航系統、Sport 皮革方向盤、智慧雙區恆溫空調、自動啟閉頭燈、自動啟閉雨刷都是新X1的標準配備。全車配有四個USB-C連接埠與兩個12V電源，便於為智慧行動裝置充電與外接電器提供電源。另外，BMW也將全景式玻璃天窗、後視鏡套件、環艙氣氛燈與Harman Kardon 音響系統等列入了選用配備清單中。
動力配置上，焦點為全新推出的純電動車型iX1，iX1 xDrive30於前後軸分別搭載一具電動馬達，總輸出最大馬力〈超增壓〉為313hp，最大扭力為494Nm，可在5.7秒的時間自靜止加速到100km/h，具備第五代BMW eDrive高效電能技術，可提供413-438km之續航里程。
除了純電動力，X1亦有插電式混合動力系統，以及具48V輕混合動力技術的柴油與汽油動力可選擇。其中插電式混合動力提供兩款車型，低階的X1 xDrive25e，以一具1.5升三汽缸渦輪增壓汽油引擎搭配插電混合動力，綜效馬力達245hp，綜效扭力為477Nm，0-100km/h加速成績為6.8秒；高階的X1 xDrive30e採相同動力配置，但綜效瑪莉提升至326hp，扭力同為477Nm，0-100km/h加速成績為5.7秒，兩者皆具有具備第五代BMW eDrive高效電能技術，純電模式極速為140m/h，純電模式續航里程可達78-89km。
另外在48V輕油電混合動力部分，X1 xDrive23i車型，主要動力來源為2.0升四汽缸渦輪增壓汽油引擎搭配集成電動馬達，具有218hp綜效最大馬力〈引擎204hp、電動馬達19hp〉，綜效最大扭力為360Nm〈引擎320Nm、電動馬達55Nm〉，平均油耗為7.2 – 6.5 l/100 km，0-100km/h加速成績為7.1秒，極速為233km/h；X1 xDrive23d車型，搭載2.0升四汽缸渦輪增壓柴油引擎搭配集成電動馬達，具有211hp綜效最大馬力〈引擎197hp、電動馬達19hp〉，綜效最大扭力為400Nm〈引擎400Nm、電動馬達55Nm〉，平均油耗為5.4 – 4.8 l/100 km，0-100km/h加速成績為7.4秒，極速為225km/h。
另有兩款傳統動力的入門車型，X1 sDrive18i搭載一具1.5升三汽缸渦輪增壓汽油引擎，具有136hp最大馬力與230Nm最大扭力，平均油耗為7.0 – 6.3 l/100 km，0-100km/h加速成績為9.2秒，極速為208km/h。X1 sDrive18d搭載一具2.0升四汽缸渦輪增壓柴油引擎，具有150hp最大馬力與360Nm最大扭力，平均油耗為5.5 – 4.9 l/100 km，0-100km/h加速成績為8.9秒，極速為210km/h。全車系除純電車型皆搭配七速 Steptronic雙離合器變速系統。
BMW強調無論何種動力配置，全新X1都還是擁有一貫出色地操控特性，全新車體結構，在減輕重量同時也具有更好的車體剛性，長軸距搭配較前代更寬的輪距〈較前代增寬31mm〉，以及升級的前麥花臣、後三連桿懸吊系統，都是提供BMW引以為傲地駕馭樂趣的基礎。同時，ARB防滑控制系統為全車系標準配備，另可選配M款主動式懸吊，可主動調節避震阻尼與降低15mm行駛高度。
全新X1同樣配有各項駕駛輔助科技，標配有前方碰撞輔助巡航系統與前方碰撞警示系統，並在前方碰撞系統增加左轉對向車輛辨識功能〈左駕國家〉，以及右轉行人、自行車辨識功能。倒車影像與倒車輔助功能也是標準配備。
另可選配包括：轉向與車道變換輔助、ACC主動巡航系統、主動導航、停車場出口警示、抬頭顯示器、環景系統與遠端3D圖資、行車記錄儀與遠端防盜紀錄等配備，並皆可透過遠端軟體升級進行升級或增加新功能〈視各地區車型硬體有所不同〉。
前文提到全新X1在座艙設計有著大幅革新，將配置BMW Live Cockpit Plus數位座艙，配置之曲面螢幕由10.25吋數位儀錶與10.7吋觸控螢幕組成，導入全新iDrive8操作系統，可利用觸控與語音控制，配合BMW數位助理操作各項功能，進一步簡化實體按鍵的數量。新設計的「我的模式」可讓駕駛者個人喜好設定並記憶各項配置；選配之BMW Map導航系統，可在雲端圖資支援下增強圖像顯示功能。另外，還可透過車內攝影設備將車內即時影像傳至車主的智慧手機中，達到監控與防盜功效。而對應5G時代到來，包括個人化eSIM、BMW Digital Key Plus數位鑰匙、BMW ID等功能，加上Apple CarPlay® 和 Android Auto™，都可給予車主更便利之車輛與智慧手機整合機能。
全新X1亮相後，預計2022年10月開始於全球各市場發表販售，而台灣最快則可在年底前引進。