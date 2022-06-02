膽固醇元兇不是它！ 研究：常吃雞蛋增加「好膽固醇」減少心臟病發生

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由北京大學流行病學與生物統計學系主導的這項研究宣稱，每天適量吃雞蛋的人，除了血液中蛋白質含量較高之外，其中一種「載脂蛋白 A1」（ApoA1）的成份比較多，而載脂蛋白 A1是血漿中構成成「好膽固醇」──高密度脂蛋白HDL的主要成份，能幫助血管清除多於膽固醇，進而減少心臟病、中風等心血管疾病的發生。
研究指出，日常飲食的雞蛋攝取量，會影響225種生物標記中的24種，包括載脂蛋白 A1、乙酸鹽，也影響HDL的直徑大小。吃雞蛋較多的參與者血液中也顯示與「極低密度脂蛋白」（LVDL）和總膽固醇呈現負相關。
飲食中多吃雞蛋的人 心血管有害物質較少
另外，研究團隊也找出14種與心臟疾病風險有關的血液成份。在平時攝取雞蛋較少的參與者的血液中，對心血管有益的代謝物質含量較低，有害代謝物質含量較高。
研究作者之一余燦清（Canqing Yu）表示，過去有相關研究認為吃雞蛋與心血管疾病風險降低有關，而這樣研究有助於瞭解兩者之間的因果關係，也可能對主管機關制定飲食指南造成影響。
北京大學流行病學與生物統計學系特聘教授李立明（Liming Li）則補充說明，在中國的日常飲食指南，建議每天攝取一個雞蛋，但是整體數據顯示，民眾的攝取雞蛋的份量低於平均值，應該使用更多宣導策略鼓勵大眾適當攝取雞蛋，幫助減少社會總體的心血管事件發生率。
吃雞蛋容易膽固醇太高？ 搭配食物才是「禍首」？
除了這項研究之外，哈佛大學TH CHAN公衛學院在2020年，也曾於《BMJ》發表統合分析研究 ，指出適量攝取雞蛋與心血管疾病之間無明顯關係。該研究使用護理人員健康數據資料庫（NHS），分析了173,563女性與90,214名男性的數據，發現食用雞蛋並不會增加心血管風險。
哈佛大學醫學院指出，人體體內的膽固醇大部份由肝臟製造，與飲食中的膽固醇含量無必然關係，反倒應注意飲食中是否含有過多的飽和脂肪與反式脂肪。一顆雞蛋的飽和脂肪含量只有大約1.5克，而且含有葉黃素、玉米黃素等對大腦及神經有益的營養素，也含有2710單位的維生素A與41單位的維生素D。
哈佛大學醫學院提醒，重點是與雞蛋共同搭配的飲食內容，西式飲食中雞蛋常與奶油、培根、香腸、鬆餅、烤餅的食物一起食用，這類高脂肪食物的膽固醇含量比起雞蛋高非常多。而鬆餅、薯餅這些精製碳水化合物，也會增加心臟病、中風與其他心血管疾病的風險。
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