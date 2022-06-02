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「慢性腎臟病」照護3關鍵　避免洗腎宿命

「慢性腎臟病」照護3關鍵　避免洗腎宿命
「慢性腎臟病」照護3關鍵　避免洗腎宿命

健康醫療網

2022-06-02 13:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】台灣人越來越長壽，但洗腎人口卻逐年增加，人類器官隨著年紀老化雖不可逆，但郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺提醒，罹患慢性腎臟病會加快惡化的進程，避免成為熟齡生活的痛苦負擔，高危險族群例如三高與家族有腎臟病史的人，最好能夠盡早監測照護，減緩惡化速度。

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早期照護延緩惡化

郭綜合腎臟科門診病例中，一位為66歲李先生有長期吸菸習慣，1天1包持續30年，並有高血壓病史但控制不佳，且因工作相關的肌肉骨骼酸痛長期接受經肌肉或靜脈止痛藥治療。因近2年員工體檢報告顯示腎功能異常，另一位67歲陳女士有腎臟疾病家族史，爸爸曾因糖尿病腎臟疾病接受洗腎，並患第2型糖尿病但血糖控制不佳，且身體質量指數28（正常18.5至24公斤/身高平方）。因近2年檢驗報告顯示腎功能異常並有中度微白蛋白尿。兩位經診斷皆為初期慢性腎臟病，先後在照護單位照顧下控制得宜，腎絲球過濾率雖然無法改善，但有效延緩了惡化速度。

我有慢性腎臟病？這樣判斷

  • 尿液檢查出現微白蛋白尿或異常沉積物
  • 腎臟影像檢查有結構異常
  • 腎臟有組織學異常
  • 腎小管疾病、腎臟移植病史
  • 腎絲球過濾率低於60 ml/min/1.73m²
有以上任一表現，持續3個月以上。評估慢性腎臟病嚴重度須抽血得知血清肌酸酐值，並利用預估腎絲球過濾率公式來分成5級。且驗尿得知尿中白蛋白與肌酸酐比值來評估微白蛋白尿嚴重度。初期慢性腎臟病包括第1級、第2級與第3級前期。

照護「初期慢性腎臟病」3關鍵

1.生活型態調整

維持正常身體質量指數，規律中低強度運動，戒菸與檳榔，飲酒要適量，且不亂吃來路不明藥物或草藥，並避免腎毒性藥物特別是止痛藥，如非類固醇抗發炎藥，與含碘顯影劑。

2.飲食控制

遵守3少與3多：少油、少鹽、少糖；多纖維、多蔬果、多喝水，避免食用加工類食品及反式脂肪。

3.監測三高指標

  • 高血壓：控制在小於130/80毫米汞柱。
  • 糖尿病：糖化血色素是目前監測主要指標，一般控制在小於7%，但對於年老、預期餘命短或患多重共病症病人，目標可放寬至小於8.0%。
  • 高血脂：低密度膽固醇是目前監測首要指標，控制在小於100毫克/分升。
姜林文祺提醒，隨著超高齡社會來臨，老年腎臟健康將是重要的議題。由於患慢性腎臟病惡化速度較快，因此初期慢性腎臟病診斷與治療顯得重要。但此類病人臨床上通常無症狀，所以必須針對高危險候選人定期篩檢，早期發現並給予適當治療，可減緩腎功能惡化或過早進入洗腎。

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：腰子不好？腎臟科醫師教「慢性腎臟病」照護3關鍵，甩開洗腎宿命



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53933

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