「慢性腎臟病」照護3關鍵　避免洗腎宿命

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郭綜合腎臟科門診病例中，一位為66歲李先生有長期吸菸習慣，1天1包持續30年，並有高血壓病史但控制不佳，且因工作相關的肌肉骨骼酸痛長期接受經肌肉或靜脈止痛藥治療。因近2年員工體檢報告顯示腎功能異常，另一位67歲陳女士有腎臟疾病家族史，爸爸曾因糖尿病腎臟疾病接受洗腎，並患第2型糖尿病但血糖控制不佳，且身體質量指數28（正常18.5至24公斤/身高平方）。因近2年檢驗報告顯示腎功能異常並有中度微白蛋白尿。兩位經診斷皆為初期慢性腎臟病，先後在照護單位照顧下控制得宜，腎絲球過濾率雖然無法改善，但有效延緩了惡化速度。
我有慢性腎臟病？這樣判斷
- 尿液檢查出現微白蛋白尿或異常沉積物
- 腎臟影像檢查有結構異常
- 腎臟有組織學異常
- 腎小管疾病、腎臟移植病史
- 腎絲球過濾率低於60 ml/min/1.73m²
照護「初期慢性腎臟病」3關鍵
1.生活型態調整
維持正常身體質量指數，規律中低強度運動，戒菸與檳榔，飲酒要適量，且不亂吃來路不明藥物或草藥，並避免腎毒性藥物特別是止痛藥，如非類固醇抗發炎藥，與含碘顯影劑。
2.飲食控制
遵守3少與3多：少油、少鹽、少糖；多纖維、多蔬果、多喝水，避免食用加工類食品及反式脂肪。
3.監測三高指標
- 高血壓：控制在小於130/80毫米汞柱。
- 糖尿病：糖化血色素是目前監測主要指標，一般控制在小於7%，但對於年老、預期餘命短或患多重共病症病人，目標可放寬至小於8.0%。
- 高血脂：低密度膽固醇是目前監測首要指標，控制在小於100毫克/分升。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：腰子不好？腎臟科醫師教「慢性腎臟病」照護3關鍵，甩開洗腎宿命
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53933
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