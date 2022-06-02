本土＋76,986　端午不休假！7大兒童接種站隨到隨打

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個案縣市分布
- 新北市12,910例
- 臺中市10,707例
- 高雄市10,530例
- 桃園市7,854例
- 臺北市6,237例
- 臺南市6,144例
- 彰化縣4,541例
- 屏東縣2,773例
- 新竹縣2,282例
- 苗栗縣1,633例
- 新竹市1,585例
- 宜蘭縣1,426例
- 雲林縣1,410例
- 南投縣1,320例
- 花蓮縣1,218例
- 基隆市1,190例
- 嘉義縣1,168例
- 臺東縣897例)
- 嘉義市756例
- 澎湖縣216例
- 金門縣145例
- 連江縣25例
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為93例男性、51例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、135例具慢性病史、50例無疫苗接種、90人沒有打滿三劑疫苗，年齡超過80歲的長者有78人。確診日介於今（2022）年5月2日至5月30日，死亡日期介於5月16日至5月30日。
羅一鈞進一步說明，死亡個案中有1例9歲男童，本身出生後橫膈膜疝氣，曾經做過手術，沒有其他慢性病史，在5月28日出現嘔吐，在家由親戚照顧，隔天5月29日在送醫前一小時，有意識不清、語無倫次的狀況，緊急連絡119送醫，到院已沒有生命跡象，在醫院裡面快篩陰性，急救30分鐘後無效。
羅一鈞補充，後續為男童做PCR篩檢為陽姓，經行政相驗，醫師開立死因為心肺衰竭、感染新冠肺炎，目前累計12歲以下兒童重症總計30人，4人家中死亡，死亡兒童累積13人。
此外，針對兒童腦炎，羅一鈞表示，目前累計15人，5人過世，另10人重症情況有改善，其中4人出院、6人仍然住院中。
7大接種站隨到隨打！陳時中：建議家長提前預約
指揮官陳時中指出，7大兒童大型接種站6月1日啟動，截至今日中午累計服務9203人，昨天接種5400多人，今早則接種3875人。
陳時中也呼籲，雖然接種站提供隨到隨打的服務，但仍建議家長們盡量提前預約再前往接種，若時間能掌握，先預約會比較好。
6月6日起實施第二輪家用快篩抗原試劑實名制 指揮中心今日宣布，自今（2022）年6月6日起，實施第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售，為利民眾購買，已提高每個販售據點配送份數，從原先78份增加至117份，希望讓更多有購買需求之民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑，第二輪家用抗原快篩試劑實名制實施重點如下：
一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。
二、販售地點：全國4,826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所。
三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。
四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，1份5劑。
五、販售價格：每份500元(醫材原則售出，概不退換)。
六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
七、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54016
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