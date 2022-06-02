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八月大男嬰確診警車開道送醫　防疫門診急協助

八月大男嬰確診警車開道送醫　防疫門診急協助
八月大男嬰確診警車開道送醫　防疫門診急協助

健康醫療網

2022-06-02 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台中一名八個月大男嬰，因身體抽蓄及其他症狀，疑似新冠肺炎，男嬰父母欲自行駕車前往急診就醫，但適逢下班車流壅塞，焦急的父親索性前往派出所求救。最後在警員機警協助下開道就醫，順利抵達臺中慈濟醫院急診室，男嬰檢測後確診新冠肺炎，隨即收治專責病房照護，在醫療團隊悉心照料下，日前也已康復順利出院。

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母警覺性高　及早送醫診治

小兒感染主治醫師黃禹銘說明，上述男嬰母親警覺性相當高，發現孩子活動力變差，看起來懶懶的，且手腳有發紺狀況，就立刻決定送醫，才能及早確診治療。男嬰收治入院後，主要以點滴補充水份做症狀治療，觀察住院期間狀況穩定，沒有抽筋、意識狀態改變；雖然曾發燒到38度多左右，活動力較不好，但退燒後，食欲、精神也都陸續恢復，經評估已於日前出院。

高燒意識不清　嘔吐抽筋立即送醫

黃禹銘醫師說，小朋友感染新冠肺炎只要能度過前幾天，大部份預後都不錯，活動力、食欲變好，就可以出院在家居家照護。他也提醒幼兒家長，一旦小朋友感染新冠肺炎，出現幾個狀況，建議馬上送急診處理，包括：體溫大於41度、意識狀態改變、持續昏睡、持續嘔吐、抽筋持續、步態不穩及持續抱怨劇烈頭痛。

台中慈濟醫療協助　開設三類實體防疫門診　

臺中慈濟醫院配合市政府，開設快篩陽得來速防疫門診、65歲以上長者防疫門診、親子得來速防疫門診等三類實體防疫門診。只要符合需求條件的市民都可以儘速就醫獲得醫療協助。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53927

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