940億搶案!藝人推翻《紙房子》有錢人更有錢的不公平社會
改編西班牙神劇《紙房子》的《紙房子：韓國篇》正式預告曝光，主演之一、晉升人父的朴海秀表示所飾演的「柏林 」，是擁有分裂國家所帶來痛苦的角色，這具有歷史傷痛的角色讓他更有共鳴，也是跟原版角色不一樣的地方。朴海秀透露因為自己是話劇演員出身，對於古典文學有著特別的偏愛與渴望，也很喜歡探討社會上較少看到的人類本性，笑稱特別喜歡具有雙重性的角色，如同之前演《機智牢房生活》男主角金濟赫以及這次《紙房子：韓國篇》的柏林。
朴海秀近也樂談爸爸經，當被問到近期最關心的話題，他最關心的莫過於已經8個月大的兒子，因為現在正是爬來爬去、剛學用雙腳站立的時候，一下子開心笑，但又會突然嚎啕大哭，正處在牙牙學語期的關係，總是不時喊著媽媽、偶爾發脾氣，皆讓朴海秀擔心妻子的健康，有時看到妻子太疲累，會讓她多補充維他命，展現暖男老公的一面。
儘管是翻拍西班牙同名神劇，但編劇柳勇在表示，《紙房子：韓國篇》因為多了北韓和南韓成為經濟共同體的層面關係，影響人們之間的信任和相互合作的需要，讓韓國篇的故事更能引人入勝。劉智泰也認同這様的想法，他表示：「『合作經濟區』的想法本身就是獨一無二的，再加上有演員們的出色表現，相信將可擄獲觀眾的心。」
《紙房子：韓國篇》內容描述南北韓結束戰爭，兩國決定攜手建立經濟共同體，從北韓來的東京（全鍾瑞 飾） 在現實的資本主義社會下努力求生，絕望之際遇到教授（劉智泰 飾），邀她與其他強盜一起搶奪合作經濟區裡的造幣廠4兆韓元（約940億台幣），來推翻只有有錢人才會更有錢的不公平社會。這群強盜戴著傳統的河回面具與強大火力控制整個局面，由柏林（朴海秀 飾）擔任現場指揮官，還將人質依照南北韓區分，讓造幣廠內的氣氛急速陷入緊張局勢。同一時間，南韓危機談判組宣祐真（金倫珍 飾）和來自北韓人民保安省的車武弈（金聖午 飾）也緊急組成合作單位想救出人質，不過廠內突然發生一陣混亂，人質驚恐萬分，東京狠狠舉槍對著柏林，而奈洛比（張允柱 飾）也立刻舉槍瞄準東京，內訌一觸即發。《紙房子：韓國篇》共兩部，第1部共6集於6月24日獨家在Netflix上線。