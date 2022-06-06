2022年5月台灣機車慘跌至48,912輛，Sym超車Kymco近3,000輛成龍頭，電動機車佔有率反升至14.1%！

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截至2022年六月一日為止，全台因武漢疫情確診人數已經突破210萬人，單消費主力的六都也超過160萬人，尤其整個五月份的暴增不少企業又開始居家上班，就連高中以下學校也因學童未施打疫苗而實施線上教學或停課，而且近半個月來確診人數每天都以6-9萬人計，周遭許多朋友、車廠也都因員工確診而產能營運大亂。再者中國封城塞港所引發的原物料供應、晶片短缺等，也都造成機車廠面臨空有訂單卻無法交車之苦，加上因國內疫情嚴峻消費低迷，連帶影響到五月份的整體機車市場，總市場更從四月份的58,075輛下滑至48,915輛，這更令人憂心2022年全年的規模能否站上70萬輛大關。
據知情業者透露，五月的銷售下滑除了因缺晶片和零件導致交車延期，同時也正逢繳稅期民眾負擔不小，再者則是確診人數驟增、民眾預防心理寧可關在家不出門、也要避免染疫風險，同時12歲以下孩童的停課也讓家長必須跟著請防疫假，所以在諸多因素的影響下導致機車銷售不如預期，也比四月份少了9,163輛的原因。
| 2022年1-5月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌/月份
| 1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 5月
| 總計
| Kymco(輛/%)
| 15,265(33.4)
| 14,2259(31.9)
| 21,412(30.1)
| 18,116(31.3)
| 12,628(25.8)
| 81,696(30.4)
| Sym(輛/%)
| 13,988(30.6)
| 13,506(30.3)
| 20,443(28.8)
| 17,685(30.5)
| 15,539(31.8)
| 81,519(30.2)
| Yamaha(輛/%)
| 9,442(20.7)
| 9,249(20.7)
| 13,890(19.5)
| 11,295(19.4)
| 10,016(20.5)
| 53,894(20.1)
| Suzuki(輛/%)
| 936(2.0)
| 984(2.2)
| 1,329(1.9)
| 1,083(1.9)
| 948(1.9)
| 5,280(2.0)
| Gogoro(輛/%)
| 2,298(5.0)
| 3,332(7.5)
| 7,176(10.1)
| 4,631(8.0)
| 4,802(9.8)
| 22,239(8.3)
| 其他(輛/%)
| 3,787(8.3)
| 2.208(7.4)
| 6,833(9.6)
| 5,215(9.0)
| 4,979(10.2)
| 24,122(9.0)
| 總計(輛)
| 45,176
| 44,604
| 71,083
| 58,075
| 48,912
| 268,388
不過各品牌的表現在五月份卻出現戲劇性變化，原本盤據龍頭地位多年、單月掛牌12,628輛的Kymco這回馬前失蹄，被殺氣騰騰的Sym以2,911輛的差距給直線超車，佔有率更一口氣跌至只剩下25.8%，與四月的31.3%、18,116輛相比，減少了5,488輛的規模及5.5%佔有率，今年前五個月的總銷售為81,696輛、30.4%，而Sym則以81,519輛、30.2%直接黏著Kymco車尾的真空帶，隨時都有超車的可能性。根據Kymco執行長柯俊斌表示，Kymco之所以銷售數字嚴重下滑、單月掛牌輸給Sym，主要原因是旗下不少機種都面臨晶片短缺的大問題，包含新發表的VJR、Racing S 150等都是，因此空有訂單卻沒有車可賣，再者因為疫情確診者從北向南延燒，工廠的生產線確診者都多達200多人，原本兩班制現也忍痛改為一班，所以從晶片、產能等都出現極大危機。
至於Sym在銷售上超車，是因為Sym在活力、Woo115等都增加獎勵金，相較之下售價就低於Kymco GP、Nice XL、新名流等機種，也就是輸在價格與優惠策略上。不過柯俊斌也表示接下來會有新機種陸續登場，相信在注入新血後將能提升銷售量。然而據我個人觀察，Kymco之所以在五月慘輸Sym應該非一朝一夕，而是將積習一段時間的問題爆發出來，怎說？缺晶片和零組件供應不及是不可逆，但真正的危機是產品策略過於保守也偏離市場，資源分散投入電動機車研發，產品研發時間過於冗長也欠缺創新度和話題，以及沒有創意與感動消費者的市場行銷，和高層過度樂觀與自大的心態，或許是造成Kymco恐將拱手讓出連霸的原因。
反觀睽違一年後再度站上單月冠軍寶座的Sym，這幾年的表現確實有目共賭，與同為老品牌的Kymco相比，Sym的機種單造型設計就是新鮮感十足，運用年輕人的視覺廣告手法，逐漸擺脫老品牌的包袱，據不少業界人士透露，單造型設計這個部分完全是由年輕一代所主導，甚至會議也將高層主管排除在外，其理由很簡單：年輕人才懂年輕人，老年人可以給經驗但不要給意見！光這點Kymco或者其他品牌恐怕就做不到。也因此在創新與野心滿滿下，加上釋出更多的獎勵金，故才能在五月拉下Kymco登上寶座，並一舉拉近前五個月與Kymco的佔有率，如果照這樣的態勢Sym要斷Kymco連霸之路應該是輕而易舉。
至於仍處第三名的Yamaha，歷經價格調整後確實影響銷售，三月的1.3萬輛減至四月的1.1萬輛後，五月則跌至1萬輛左右，不過市占率多在19-20%左右徘迴，算是前三大中比較穩定的品牌；不過Yamaha的品牌定位太過鮮明，對年長且新保守的消費者來說，Kymco和Sym算是比較保險的選擇，當然若能增加貼近市場需求的國民平價機種，或許有助於整體的銷售量。而電動機車龍頭的Gogoro，從三月的7,176輛、10.1%表現後，四月下滑至4,631輛、8.0%，五月則略有微幅成長至4,802輛、9.8%，佔有率增加主要是總市場大減，而政府對電動機車的補助及Gogoro本身的促銷多少都是成長主因。
| 2022年5月台灣機車銷售掛牌數
| 品牌
| 掛牌數(輛)
| 市場占比(%)
| 2021年同期掛牌數(輛)
| Kymco
| 12,628
| 25.8
| 15,946
| Sym
| 15,539
| 31.8
| 16,568
| Yamaha
| 10,016
| 20.5
| 11,741
| Suzuki
| 948
| 1.9
| 1,064
| Gogoro
| 4,802
| 9.8
| 6,655
| 其他
| 4,979
| 10.2
| 4,677
| 總計
| 48,912
| --
| 56,651
| 2022年5月台灣燃油機車與電動機車銷售暨佔有率
| 類別
| 燃油機車
| 電動機車
| 數量(輛)
| 42,039
| 6,873
| 佔有率(%)
| 85.9
| 14.1
雖說五月份電動機車的佔有率以14.1%創下2022年以來新高，但這並不代表電動機車的銷售好，而是整體市場嚴重大衰退，尤其燃油機車更只剩下42,039輛， 如果和四月相比也僅增加將近500輛的規模，反倒是燃油機車一口氣少了近9,000輛，主要還是缺晶片導致像Kymco等的嚴重下滑，在此消彼漲的情況下電動機車佔有率自然會上升，因此並不是電動機車賣得特別好，而是整個大環境走跌。此外，電動機車依然是靠政府補助下以價格吸引消費者，倘若接下來補助減少或是取消，對於電動機車業者而言才是真正挑戰的開始，畢竟價格是機車買家最敏感的重點，而疫情加上選舉將至勢必會讓政府大撒幣紓困，所以能否有預算長期補助電動機車，這都是值得接下來觀察。
| 2022年1-5月台灣燃油機車與電動機車銷售量
| 類別/月份
| 1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 5月
| 總計
| 燃油機車(輛/%)
| 42,160(93.4)
| 40,327(90.4)
| 61,345(86.3)
| 51,695(89.0)
| 42,039(85.9)
| 238,104 (88.7)
| 電動機車(輛/%)
| 3,016(6.6)
| 4,277(9.6)
| 9,738(13.7)
| 6,380(11.0)
| 6,873(14.1)
| 30,284(11.3)
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