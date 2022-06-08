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特企／爛粉暴動！白爛貓Ｘ有閑購物推限量學生證悠遊卡

▲爛粉暴動！白爛貓與有閑購物合作推出限量版學生證悠遊卡。（圖／品牌提供）
▲爛粉暴動！白爛貓與有閑購物合作推出限量版學生證悠遊卡。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-08 16:02:43

爛粉們注意!最受歡迎的台灣原創IP白爛貓在6月推出全台限量學生證悠遊卡!白爛貓與有閑購物首次跨界合作，聯手打造4款白爛高中學生證+1款隱藏版悠遊卡，結合有閑獨家線上盲抽創新銷售模式提升消費樂趣。只要你在6/13-6/30於有閑購物消費滿2000元，即可線上抽盒隨機獲得一張白爛貓數位收藏卡和beanfun!App主題包。抽到不想要的角色?!沒關係！這張數位收藏卡能透過beanfun!App內好友交換，換到你最喜歡的款式!於活動結束後，將依最後獲得的數位收藏卡自動兌換成同款式的實體悠遊卡! 限量是殘酷的，這麼有趣好玩的活動，絕對要趕緊來玩一波！

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▲有閑618活動攻略。（圖／品牌提供）
▲有閑618活動攻略。（圖／品牌提供）
此外，有閑購物在618促銷檔期還推出一系列活動，花$399有機會抽到萬元大獎、天天送$168購物金、天天有特殺品等多重好康．喜歡的朋友趕快筆記起來！

▲有閑購物每日推出下殺品。（圖／品牌提供）
▲有閑購物每日推出下殺品。（圖／品牌提供）
天天送$168

活動時間：2022/6/2 00:00-2022/6/17 23:59

活動內容：每天中午12:00發送$168神券，滿$1000就可現折

618限定盲盒機萬元大獎等你抽

活動時間：2022/6/1 00:00-2022/6/30 23:59

活動內容：一抽399元，萬物皆可抽！每週三新機款上架，四抽免運，每台盲盒機限量228抽，有機會抽到iPad 9、NS紅藍主機、7-ELEVEN禮券、METAL BUILD 新世紀福音戰士 EVA 零號機等大獎！

天天驚爆下殺價

活動時間：2022/6/2 00:00-2022/6/17 23:59

活動內容：6/2 - 6/17 每天推出一個驚喜下殺價商品，特價商品包含Samsung Galaxy A52s只要$9299，新版Switch OLED主機$9600，記得先搶券再購買最划算!

更多【有閑購物X白爛貓抽爆618】活動請上活動網址查詢：https://shop.jollybuy.com/cthhj

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