「宸熙丰悦」SGS認證把關！打造新莊最優質綠智慧住宅

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擁有得天獨厚的地段優勢，佇立在中正路及新泰路雙十軸線上，一出新莊捷運站走路約5~7分鐘就能到家，且在返家的路途上就可以沿路採買生活所需；住家樓下即有多達20多條公車路線通往市區；對開車族來說，可連接65快速道路及國一、國三高速公路，南來北往便利性佳，至台北市中心不用15分鐘，以生活機能和交通來說非常方便。
施工品質有信心 不怕第三方檢視
「宸熙丰悦」由新世代建築美學團隊宸熙建設領軍，攜手國家級公共工程建設經驗，且榮獲金質獎的彥韋甲級營造，同時找來豪宅設計團隊陳朝雄、空間景觀美學林建宏建築師共同打造。對於施工品質深具信心，特別重金聘請SGS進行多項的嚴格品質監測及認證。
有百年歷史的瑞士SGS集團是公認的第三方認證單位，像是台北101、台積電北中南的廠房，皆由SGS進行專業認證。宸熙丰悦也高規格對待，檢測項目包含：基樁、連續壁、鋼筋、結構混凝土、防水等相關工程及輻射檢測等10大認證。有SGS認證的好屋，連資深的銷售人員都忍不住說：「看到建案有SGS其實很驚訝，因為SGS的檢驗非常嚴格，等於是建商請別人來監工，一定是對施工品質非常有信心，才不怕被找麻煩。」
耐震6級結構 防水15年保固
為了保證結構安全無虞，採用全開挖的筏式基礎工法，讓建物的柱子都在同一基礎上支撐，均勻承載建築物重量，提高耐震力；且高達7000磅的混凝土增加抗壓強度和承載力。另外柱筋採用SA級續接器錯開搭接，及135度標準彎鉤，錯開配置，可避免混凝土核心開裂，且樑柱韌性立體抗彎矩架構 (SMRF)遵照最新的建築耐震設計規範，超越國家標準的抗震係數0.24g，可達6級耐震的抗震宅，及雙層牆筋設計，有效提升結構安全。
同時，建商了解在交屋後的生活品質才是關鍵，特別選用「聚脲」的防水材，在施工時特別留意混凝土與地磚交界處的防水材塗佈範圍及厚度，高品質的防水材料，相當有信心能提供住戶15年防水保固。
雙銀級標章 打造智慧綠建築
除了在結構安全下功夫，另外採用包含綠建築標章及智慧建築標章的「雙銀級標章」。團隊匯集了國際化環保觀點，帶入便利的人性科技，停車位均預留充電線槽及集中管理專用配電盤。同時紅磚塊改用綠建材「輕質系統磚」，每塊磚中間多了孔洞，具備了隔音、耐震、抗裂等優勢且兼具環保。
而鋁門窗採用日本三協氣密窗搭配5+5「LOW-E玻璃」可減少室外溫度影響，降低空調使用率，讓室內家庭更為省電；而在空間規劃時，精心設計開窗面和尺度營造自然通風，減少空調耗電量；還有智慧節能電梯，將傳統煞車電阻回生能量轉為電能，回饋電網再利用，比一般電梯節省10~35%能源。
「宸熙丰悦」擁有得天獨厚的絕佳地理位置，便利的交通、豐富的生活機能，再加上後天豪宅等級施工，有第三方SGS建築履歷認證的嚴格把關，雙銀級標章讓綠能環境和智慧住宅落實在生活中，堆疊出高品質，打出好名聲，資深的銷售人員預料：「此案會相當搶手！」