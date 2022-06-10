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「宸熙丰悦」SGS認證把關！打造新莊最優質綠智慧住宅

▲「宸熙丰悦」日前舉辦開工動土大典，打造新莊門戶品牌。（圖／品牌提供）
▲「宸熙丰悦」日前舉辦開工動土大典，打造新莊門戶品牌。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-10 12:00:00

「宸熙丰悦」做為推動都更的指標作品，日前舉辦開工動土大典，由宸熙建設及彥韋營造，聯手A8建築師團隊、台灣耐震教父戴雲發及全球公認的第三方驗證單位SGS，共同打造新莊門戶品牌。

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實際探訪「宸熙丰悦」建案，地點就在熱鬧的新莊中正路上，基地面積約780坪，規劃城市雙子星AB棟，樓高分別為21層及15層，每戶坪數約21至46坪的空間裡，規劃2～4房，供大小家庭選擇，總戶數242戶及200個平面車位，一樓規劃為公設空間，有遊戲室、接待大廳、公立幼稚園等。

▲「宸熙丰悦」佇立在中正路及新泰路雙十軸線上，擁有得天獨厚的地段優勢。（圖／品牌提供）
▲「宸熙丰悦」佇立在中正路及新泰路雙十軸線上，擁有得天獨厚的地段優勢。（圖／品牌提供）
擁有得天獨厚的地段優勢，佇立在中正路及新泰路雙十軸線上，一出新莊捷運站走路約5~7分鐘就能到家，且在返家的路途上就可以沿路採買生活所需；住家樓下即有多達20多條公車路線通往市區；對開車族來說，可連接65快速道路及國一、國三高速公路，南來北往便利性佳，至台北市中心不用15分鐘，以生活機能和交通來說非常方便。

▲一出新莊捷運站走路約5~7分鐘就能到家。（圖／品牌提供）
▲一出新莊捷運站走路約5~7分鐘就能到家。（圖／品牌提供）
施工品質有信心　不怕第三方檢視

「宸熙丰悦」由新世代建築美學團隊宸熙建設領軍，攜手國家級公共工程建設經驗，且榮獲金質獎的彥韋甲級營造，同時找來豪宅設計團隊陳朝雄、空間景觀美學林建宏建築師共同打造。對於施工品質深具信心，特別重金聘請SGS進行多項的嚴格品質監測及認證。

有百年歷史的瑞士SGS集團是公認的第三方認證單位，像是台北101、台積電北中南的廠房，皆由SGS進行專業認證。宸熙丰悦也高規格對待，檢測項目包含：基樁、連續壁、鋼筋、結構混凝土、防水等相關工程及輻射檢測等10大認證。有SGS認證的好屋，連資深的銷售人員都忍不住說：「看到建案有SGS其實很驚訝，因為SGS的檢驗非常嚴格，等於是建商請別人來監工，一定是對施工品質非常有信心，才不怕被找麻煩。」

▲「宸熙丰悦」由新世代建築美學團隊宸熙建設領軍。（圖／品牌提供）
▲「宸熙丰悦」由新世代建築美學團隊宸熙建設領軍。（圖／品牌提供）
耐震6級結構　防水15年保固

為了保證結構安全無虞，採用全開挖的筏式基礎工法，讓建物的柱子都在同一基礎上支撐，均勻承載建築物重量，提高耐震力；且高達7000磅的混凝土增加抗壓強度和承載力。另外柱筋採用SA級續接器錯開搭接，及135度標準彎鉤，錯開配置，可避免混凝土核心開裂，且樑柱韌性立體抗彎矩架構 (SMRF)遵照最新的建築耐震設計規範，超越國家標準的抗震係數0.24g，可達6級耐震的抗震宅，及雙層牆筋設計，有效提升結構安全。

同時，建商了解在交屋後的生活品質才是關鍵，特別選用「聚脲」的防水材，在施工時特別留意混凝土與地磚交界處的防水材塗佈範圍及厚度，高品質的防水材料，相當有信心能提供住戶15年防水保固。

▲「宸熙丰悦」雙銀級標章，打造智慧綠建築。（圖／品牌提供）
▲「宸熙丰悦」雙銀級標章，打造智慧綠建築。（圖／品牌提供）
雙銀級標章　打造智慧綠建築

除了在結構安全下功夫，另外採用包含綠建築標章及智慧建築標章的「雙銀級標章」。團隊匯集了國際化環保觀點，帶入便利的人性科技，停車位均預留充電線槽及集中管理專用配電盤。同時紅磚塊改用綠建材「輕質系統磚」，每塊磚中間多了孔洞，具備了隔音、耐震、抗裂等優勢且兼具環保。

而鋁門窗採用日本三協氣密窗搭配5+5「LOW-E玻璃」可減少室外溫度影響，降低空調使用率，讓室內家庭更為省電；而在空間規劃時，精心設計開窗面和尺度營造自然通風，減少空調耗電量；還有智慧節能電梯，將傳統煞車電阻回生能量轉為電能，回饋電網再利用，比一般電梯節省10~35%能源。

「宸熙丰悦」擁有得天獨厚的絕佳地理位置，便利的交通、豐富的生活機能，再加上後天豪宅等級施工，有第三方SGS建築履歷認證的嚴格把關，雙銀級標章讓綠能環境和智慧住宅落實在生活中，堆疊出高品質，打出好名聲，資深的銷售人員預料：「此案會相當搶手！」

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