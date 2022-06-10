《我推的孩子》確定動畫化！神秘轉生故事狂吸粉

2022日本動漫盛況空前，除了多部新番強襲而來，日本知名動漫《One Piece》（台譯：海賊王、航海王）也宣布即將推出最後篇，另外，目前在週刊 Young JUMP 連載中的《我推的孩子》（推しの子）確定動畫化，消息一出，巴哈姆特便湧入許多粉絲大讚，「太神啦」、「神作，不解釋。」而這部作品，究竟有何魔力，讓一票人為之瘋狂呢？
由《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》編劇赤坂明、《人渣的本願》横槍萌果作畫的漫畫作品《我推的孩子》在 2020 年4月於集英社週刊 Young Jump 開始連載。劇情描述婦產科醫生雨宮吾郎見到自己喜歡的偶像「小愛」（星野愛）因為懷孕找他看診，吾郎決定要好好守護母子的安全。在小愛的20 歲生日的演出前，小愛和吾郎被某位厄介粉絲刺殺身亡，當吾郎張開眼睛後，發現自己轉生為小愛的其中一位孩子。
五郎與他所喜歡的偶像「小愛」之間因為殘酷的現實而緊緊連結在一起的轉生故事，累積銷售本數突破300萬本，最新單行本第八集將在6/17 在日發售。《我推的孩子》曾獲得「下一本漫畫大獎 2021」首位，是許多粉絲都相當期待的一部作品。
今(10)日製作團隊正式宣布電視動畫化確定的消息，從釋出的前導視覺圖以看到小愛站在舞台上的亮麗背影。該作製作團隊由《天使降臨到了我身邊！》平牧大輔執導，猫富ちゃお擔任副導演，《Love Live！虹咲學園學園偶像同好會》田中仁劇本統籌，《出租女友》平山寛菜角色設計，《前輩有夠煩》動畫工房動畫製作。赤坂明表示：「受到邀請參加了動畫化的會議，結果好像不小心嚇到大家了。這是一部很棒的作品，希望大家期待！」；横槍萌果也指出：「製作人員都很重視原作方的意見，不管是喜歡原作的粉絲，還是從動畫才要接觸這部作品的觀眾，相信動畫一定可以滿足兩種粉絲的心情。」