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租屋族必看！300億租金補貼專案7/1開放申請　3變革秒懂

▲租屋族必看！300億租金補貼專案7/1開放申請，營建署整理3大重點，讓你一次搞懂。（圖／NOWnews資料照片）
▲租屋族必看！300億租金補貼專案7/1開放申請，營建署整理3大重點，讓你一次搞懂。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-13 07:30:00

近期租屋族最關注的政府300億元租金補貼專案，將從7月1日正式開放申請，本次新制上路有3大變革，包含申請資格放寬與照顧戶數增加、由中央統一受理申辦與撥款作業、特定對象補貼額度再加碼，同時在內政部不動產資訊平台查詢相關資訊，營建署再次提醒租族注意事項與細節。

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變革1　申請資格放寬    

營建署指出，過去舊制申請資格須符合每人每月平均所得低於最低生活費2.5倍、動產及不動產限額低於一定金額、家庭成員包含夫妻雙方戶籍內父母親、家庭成員持有持分小於40平方公尺的共有住宅才視為無持有住宅、承租住宅須為主要用途為住宅相關的合法建築物、須符合基本居住水準規定、社會住宅包租代管承租戶轉軌申請租金補貼須具一定條件等規定。

7/1新制上路後，申請資格將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，且家庭成員不綁戶籍，僅列計夫妻及未成年子女(含胎兒)、家庭成員持有共有住宅但持分合計非全部即可視為無持有住宅、承租住宅須為具房屋稅籍且至少部分面積核課住家用稅率、提高租金上限金額、取消社會住宅包租代管承租戶申請租金補貼等限制。

為使民眾便於申請及享有租金補貼政策的照顧，新制申請次數配合調整為1年1次，為期2個月。營建署提醒，有租金補貼需求的租屋族，不用搶在第一天申請，只要記得在申請期間7月1日至8月31日內完成線上申請即可，照顧戶數從12萬增加至50萬戶。

變革2　營建署統一受理申辦與撥款作業

以往租金補貼受理申請與撥款由地方政府處理，現統一由中央辦理。過去撥款帳戶僅限郵局，為提供更親民的服務，新制將不再限定郵局，民眾可檢附任一金融機構存摺封面影本，皆可撥款。

變革3　特定對象補貼額度再加碼

營建署表示，舊制租金補貼金額已依地區、家庭成員人數及身分等條件分級為每月2,000元至8,000元，新制租金補貼金額會將舊制的補貼金額列為基礎額度，另針對初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女(含胎兒)家庭、經濟或社會弱勢家庭加碼至少1.2倍至1.8倍。

▲內政部不動產資訊平台設置300億元中央擴大租金補貼專區，民眾可上網申請資格檢核及試算功能。（圖／營建署提供）
▲內政部不動產資訊平台設置300億元中央擴大租金補貼專區，民眾可上網申請資格檢核及試算功能。（圖／營建署提供）

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