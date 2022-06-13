炒茄子整鍋黑色！強者「1步驟」變出絕美紫茄：不曾失手
茄子富含豐富營養，包含維生素、礦物質和碳水化合物等，料理方式無論蒸煮炒炸都非常美味，不過要煮出漂亮顏色的茄子卻不容易，就有一名網友困擾求助，自己不管用什麼方式煮茄子，看起來都反黑，甚至還出現綠色，顏色非常不美觀，貼文一出，立馬釣出內行老饕出面教學：「茄子顏色要好看一定要過油」、「茄子要炸過才會鎖色」。
該名網友昨（12）日在臉書社團「廚藝公社」中貼文，只見照片中的炒茄子看起來顏色綠黑交錯，且中心呈現白色，3種顏色混合在一起，讓這道菜看起來美味度驟降，她也忍不住崩潰直呼：「無論是什麼原色，結論都是黑色，想求解！」
貼文一出，許多網友都建議使用「油炸方式」鎖色，「先炸過好像就不會變色」、「切開醃少許鹽，用油炸5-10秒就好，我是這樣弄，沒變色」、「茄子好像有2種方法，一種是炸過一種好像是泡醋水」、「用炸的一定是紫色，不可能失手」、「炒的，油要多，先過油再炒」、「茄子要用多一點油炸」、「茄子顏色要好看一定要過油」、「茄子要炸過才會鎖色」。
另外，也有人提供非油炸的料理手法，「先煮水，等水快滾再切茄子，全部切好一口氣全倒進滾水裡馬上蓋鍋蓋，中間都是中大火滾不要開鍋，大概5分鐘開鍋就是紫色的」、「先燒一鍋水，大滾後放茄子，紫色那面朝下不要翻動，一樣大火水滾下去定色，約滾兩分鐘，然後盛起來」、「也是網友教的，熱水滾的時候茄子丟進去，用隔熱架把茄子壓入水面，滾個幾分鐘撈起來就好了，不會反黑」、「水裡加白醋，然後茄子丟進去燙個3分多鐘，上面扣個網子再壓一個碗，讓茄子不要露出水面，保證紫」。（編輯：賴禹妡）