找不出病因？　「同步化正子磁振造影」精準揪出病灶

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▲中華民國放射線醫學會理事黃國書教授
結合多種影像分析 如強大雷達準確找出病灶位置
以成因複雜的坐骨神經痛為例，三軍總醫院放射診斷部血管科主任暨疼痛整合中心醫師許一智表示，儘管磁振造影可協助醫師判別患者的軟組織與骨骼是否有「結構異常」，事實上，隨著年齡、外傷抑或是曾受感染等等情形，這些原本正常的結構在磁振造影上都會產生變化。但這些變化並不一定會導致患者疼痛，這使得單靠磁振造影不一定能精準找出病因，此時，若能搭配專門找出不正常代謝的影像儀器，就能為臨床醫師提供更多資訊來治療。
同步化正子磁振造影（simultaneous PET-MRI），融合正子造影與磁振造影的優勢，除清楚顯現骨骼及軟組織之外，也能偵測人體內是否出現異常代謝反應，協助醫師精準找出患者骨頭發生感染或神經發炎的部位，進而針對該處進行治療。許一智主任說明，正子造影因無法精細顯示身體構造，本就須搭配磁振造影或電腦斷層才能進行。傳統上，分析結構異常的儀器(磁振造影或電腦斷層)與分析代謝異常的機器(正子造影)可以分開兩種儀器獨立進行檢查後，再將分析出來的影像兩相疊合。這對於病灶明顯的個案，影像疊合並不會有太大問題；但若患者病灶極細微，恐大幅增加影像判讀難度。而同步化正子磁振造影，僅需透過單次全身掃描，即可同步處理兩種影像，對放射診斷科醫師來說，就如同增加了一多功能雷達來準確偵測敵人位置。不僅如此，黃國書教授表示，同步化正子磁振造影的出現，對患者來說也不用再像過去一樣，花兩次時間進行兩種不同檢查，能協助減少檢查所耗時間，提升方便性。
為有效利用新儀器，許一智主任說，三軍總醫院目前在疼痛整合中心也有開設特別門診，針對已以健保體系檢查過多次，卻仍無法確實找出病灶，導致治療結果受限的患者，能利用更多元化、精準化的儀器來獲得幫助。
▲三軍總醫院放射診斷部血管科主任暨疼痛整合中心醫師許一智
鋼釘影響磁振造影判讀 「它」助患者不再時刻不安
自同步化正子磁振造影出現後，許多過去成因不明確的疾病，都有了撥雲見日的可能性，包含失智症、腦神經疾病等，國際間也陸續有相關研究推動。另對於肝癌、乳癌及許一智主任專精的骨骼肌肉腫瘤等癌症早篩或復發追蹤，同步化正子磁振造影也能提供新突破。現今網路蓬勃發展，許一智醫師建議，有需求的民眾或患者可多方涉獵醫療新知，可向有新檢查儀器的醫院或健檢中心主動諮詢，並向主治醫師提出自己的需求，進行良好溝通，一起找出適合的治療方式。
許一智主任分享，近來就有一名正值中壯年的陳先生，曾因膝部進行腫瘤切除手術，植入過鋼釘，而後續在追蹤腫瘤情形時，發現該處Ｘ光檢查影像上再度出現陰影。然因鋼釘影響，磁振造影無法準確判斷是否確為腫瘤復發，只好選擇再次進行手術，雖結果並非腫瘤復發，但陳先生已因反覆的擔心不安及手術感到身心俱疲，所幸現在能透過同步化正子磁振造影，準確追蹤腫瘤情形，不必再因內心不安而「挨刀」。
▲PET-MR影像
明確定位介入 影像醫學協助達到「精準治療」
骨關節與軟組織最常遇到不明原因的疼痛或腫脹，黃國書教授呼籲，只要患者已明確感受到症狀出現或異常不適，都應儘速就醫安排檢查，找出確切病因，避免耽誤治療時機。現今影像醫學儀器與過去已不可同日而語，放射診斷科醫師不僅扮演「精準診斷」的要角，更可利用影像醫學儀器來定位進行介入性治療，包含組織定位抽吸與藥物注射、引流、消融及栓塞術……等。
以影像作為導引的介入性治療，因作用目標明確，僅需透過細微管材進入人體即可進行，協助將手術對人體組織的破壞降到最低，縮短恢復期以讓患者生活儘早回到常規，達到真正的「精準治療」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54039
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