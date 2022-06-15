長新冠４招修復免疫、調整健康。醫：異常症狀盡早就醫防血栓！

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心臟血管內科主任施奕仲醫師表示，染疫後可能造成部分肺泡輕微纖維化狀況，影響氧氣交換功能。建議日常中可透過循序漸進的有氧運動，從每日10~15分鐘的有氧運動，如快走、慢跑、開合跳、有氧韻律、飛輪等開始，且逐步增加運動強度至有效運動，心跳成年人達120次/分、65歲以上長者100次/分，有助活化健康的肺泡積極運作、促進肺活量，改善呼吸不順的狀況。
但若染疫後3個月狀況未明顯改善，建議進一步就醫與醫師進行討論，檢查則包括肺功能檢查、肺通氣量評估、高解析肺部電腦斷層，甚至肺泡氧氣交換功能，都可以再做進階評估。有研究指出，持續輕微的發炎現象，可能也是症狀持續的關鍵因素，可透過一系列發炎的生化指標、氧化壓力指標等深入分析，根據結果也有相應的輔助治療。
染疫康復後常疲倦、失眠？醫建議可從４方向改善！
染疫康復後時常疲倦，施奕仲醫師表示原因可從很多面向來解釋，其中一種機制可能是影響細胞內的粒線體，它就是細胞內的發電機，當發電機受損時，發電效果自然大打折扣，就會容易讓人疲累、提不起勁。建議可透過規律運動和補充足夠的營養素修復功能。另因每人營養素需求因人而異，建議可諮詢專業營養師評估個人營養狀態，協助精準的營養補充。
至於失眠，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師建議，若是壓力、焦慮等原因造成失眠，建議可先試著用正念、冥想等方式做情緒上的調整。另外，可佈置適宜的睡眠環境，如留意光線是否過於明亮；播放舒眠、紓壓的音樂；睡前務必不使用3C產品，避免藍光過度刺激讓大腦更處於焦慮緊繃的狀態。若是染疫後的其他相關生理症狀而引起，建議可以與醫師討論是否需用藥處方，提醒用藥上需小心謹慎。
染疫後易引心血管疾病？醫：留意異常症狀半年至一年。
施奕仲醫師表示，有研究發現COVID-19確診者較會容易生成血栓和心律不整的情形，少數會有惡化的可能性。若有心血管健康疑慮，建議半年內觀察自身情況，少數曾經確診心肌炎者，則建議定期追蹤超過一年，可藉由心電圖、心臟超音波等檢查，了解心血管健康。若皮膚有發現異常的皮下出血點、異常的瘀青現象，或是肢體腫脹疼痛，甚至突發性呼吸喘，則需留意是否有血栓症狀，可透過抽血和血液常規檢驗立刻做篩檢，並安排進一步檢查來確診病因。
染疫後修復免疫、調整健康，相關營養、４大面向一次瞭解！
對於修復免疫力，資深營養師徐景宜建議，可多補充蛋白質食物，以及含硫化合物、鋅、硒的食物，如辛香料的薑黃、蔥、薑、蒜、蕈菇類、帶殼海鮮。富含維生素Ｃ的芭樂、奇異果也是很好的選擇。維生素Ｄ的補充，若因居隔期間無法出門曬太陽，可透過保健品補足劑量。
健康管理中心護理部主任曾斐敬也建議，可透過「吃對、補足、睡飽、多動」四個面向掌握自身健康。吃對，多吃優質蛋白質的食物，減少精緻澱粉和飽和脂肪的攝取，降低身體的發炎反應，並避免油炸和辛辣食物，減少身體負擔。補足，補充維他命C、Ｄ、鋅和Omega-3的營養素，吃足新鮮蔬果以及補充水份。睡飽，建議保持固定的生理時鐘，並睡足7-8小時，午休小睡時盡量在下午三點前且不超過15-20分鐘。多動，即使居隔在家，也建議民眾依據身體狀況量力而為，保持規律的運動習慣。另外，環境清潔上也需要做好消毒，保護同居者的健康。
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