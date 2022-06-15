新冠「後遺症」多久才康復？醫師：久咳要積極處理！

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近日許多新冠康復後的病患都會前往他的診所求助包含，「醫師求救，我感染之後常常覺得很疲倦」、「請問感染之後，是不是會變笨？會笨多久」、「感染之後常常胸悶」、「感染後時常覺得專注力無法集中」、「我常常咳嗽很難受」等，張益豪表示，上述都是很常見的感染後後遺症。
張益豪指出，隨著越來越多民眾確診新冠病毒，感染後已開始有持續的咳嗽、嗅覺喪失、胸悶、微微的喘、甚至有不少民眾出現專注力與記憶力變差的狀況 。
久咳恐影響健康、社會觀感！應積極處理
「久咳部分要積極處理！」張益豪強調，以健康問題的角度，很多民眾久咳甚至夜咳，大大影響到睡眠，進一步的就會影響到睡眠品質就會造成免疫力受影響，久咳也容易引起呼吸道粘膜破皮而咳出血絲血痰，也容易因為傷口而造成二次感染或發炎；再者是「社會觀感問題」，咳嗽會造成身旁的親友感到恐慌，造成不必要的誤會與感受。
「缺氧」3點警訊！判讀是否該就醫
張益豪指出，據刊登在《Uptodate》醫學研究指出，疲倦需要3個月或更長的時間；咳嗽需要2至3個月或更長時間；嗅覺異常大約維持一個月，很少需要更長的時間；記憶力變差則需要會維持數週至數個月才能康復。
至於圖片中的喘，張益豪強調，這裡指的是微微的喘、悶，而不是呼吸急促或缺氧，民眾可以透過以下方法判斷自己是否該就醫：
- 透過血氧機測量血氧，如低於95以下，建議盡快就醫。（排除是否機器故障，自己量起來很低時，建議測量家人一下，避免是機器問題。）
- 嘴唇發黑發紫發白、或指甲發青
- 講話上氣不接下氣，無法一口氣講完完整句子，下方請練習一口氣講完 『今天是2022年6月14日我是某某某現在正在測試講話』，若這段話講起來跟身旁的親友落差很大，那請留意。
Recovery and long-term sequelae
The time to recovery from COVID-19 is highly variable and depends on age and pre-existing comorbidities in addition to illness severity. Individuals with mild infection are expected to recover relatively quickly (eg, within two weeks) whereas many individuals with severe disease have a longer time to recovery (eg, two to three months).
The most common persistent symptoms include fatigue, dyspnea, chest pain, cough, and cognitive deficits.
Data also suggest the potential for ongoing respiratory impairment and cardiac sequelae.
翻譯如下：
恢復期和長期後遺症
COVID-19的康復時間變化很大，除了疾病的嚴重程度外，還取決於年齡、原有的合併症。輕度感染的人預計會相對較快地恢復（例如，在兩周內），而許多重症患者的恢復時間則較長（例如，兩到三個月）。
最常見的持續症狀包括疲勞、呼吸困難、胸痛、咳嗽和認知障礙，數據也表明有可能出現持續的呼吸系統損傷、心臟後遺症。
本文經「張益豪醫師/張益豪耳鼻喉專科診所 」授權轉載，原文連結：https://www.facebook.com/100063749798959/posts/420782846723372/?d=n
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54126
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