乳癌婦治療副作用大　「針灸、中藥」緩解關節疼痛

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亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧表示，停經後且賀爾蒙受體陽性的乳癌患者，經常會建議使用「芳香環轉化酶抑制劑」等抗賀爾蒙藥物治療，但此類藥物副作用會導致關節疼痛僵硬，讓患者的肩、腕、指、髖、踝等關節部位出現不適症狀，嚴重者會影響正常生活，甚至造成嚴重情緒困擾。
針灸與藥物雙管齊下 大幅緩解手指疼痛
王崧強調，2021年美國臨床腫瘤醫學年會（American Society of Clinical Oncology，ASCO）發表了一項研究，顯示中醫針灸可以改善患者疼痛的症狀，在療程結束後，療效甚至可以持續至少一年之久，也幾乎不會出現其他副作用，這項研究成果對於勇敢抗癌的患者來說，無疑是一大福音。
以上述患者來說，她近半年來每天早上起床時，總是覺得手指頭僵硬無法彎曲，必須要活動好一陣子才能緩解，嚴重影響生活作息，經由醫師評估檢查，懷疑是正在服用的賀爾蒙治療藥物所引起的副作用反應，於是建議透過針灸與藥物雙管齊下治療，約三個月後，患者手指疼痛緊繃的症狀大幅緩解。
臨床經驗證實 中醫治療緩解不適感
王崧認為，針灸研究相對於中藥來說容易許多，雖然中藥在這一部份尚未有實證，但在臨床經驗上，中藥應用於相關症狀治療也有效果，他鼓勵每位抗癌患者，面對身體不適時千萬別放棄，透過中醫的治療能緩解不適感，勇敢在抗癌路前行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54098
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