COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

乳癌婦治療副作用大　「針灸、中藥」緩解關節疼痛

乳癌婦治療副作用大　「針灸、中藥」緩解關節疼痛
乳癌婦治療副作用大　「針灸、中藥」緩解關節疼痛

健康醫療網

2022-06-15 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】56歲陳女士罹患乳癌，手術後恢復狀況良好，並持續接受抗賀爾蒙治療，但近半年來手指沒來由僵硬且無法彎曲，擔心是類風溼性關節炎作祟，讓她飽受挫折，就醫檢查後，發現原來是治療藥物副作用，醫師建議針灸及中藥調理，手指僵硬症狀順利緩解，讓她擺脫疼痛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
抗賀爾蒙藥物　易引起關節僵硬疼痛

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師王崧表示，停經後且賀爾蒙受體陽性的乳癌患者，經常會建議使用「芳香環轉化酶抑制劑」等抗賀爾蒙藥物治療，但此類藥物副作用會導致關節疼痛僵硬，讓患者的肩、腕、指、髖、踝等關節部位出現不適症狀，嚴重者會影響正常生活，甚至造成嚴重情緒困擾。

針灸與藥物雙管齊下　大幅緩解手指疼痛

王崧強調，2021年美國臨床腫瘤醫學年會（American Society of Clinical Oncology，ASCO）發表了一項研究，顯示中醫針灸可以改善患者疼痛的症狀，在療程結束後，療效甚至可以持續至少一年之久，也幾乎不會出現其他副作用，這項研究成果對於勇敢抗癌的患者來說，無疑是一大福音。

以上述患者來說，她近半年來每天早上起床時，總是覺得手指頭僵硬無法彎曲，必須要活動好一陣子才能緩解，嚴重影響生活作息，經由醫師評估檢查，懷疑是正在服用的賀爾蒙治療藥物所引起的副作用反應，於是建議透過針灸與藥物雙管齊下治療，約三個月後，患者手指疼痛緊繃的症狀大幅緩解。

臨床經驗證實　中醫治療緩解不適感

王崧認為，針灸研究相對於中藥來說容易許多，雖然中藥在這一部份尚未有實證，但在臨床經驗上，中藥應用於相關症狀治療也有效果，他鼓勵每位抗癌患者，面對身體不適時千萬別放棄，透過中醫的治療能緩解不適感，勇敢在抗癌路前行。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54098

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

男性也有更年期！諮商師：性功能障礙產生「被剝奪感」

來勢洶洶COVID-19病毒　血液透析患者不可輕視　

新冠「後遺症」多久才康復？醫師：久咳要積極處理！

長新冠４招修復免疫、調整健康。醫：異常症狀盡早就醫防血栓！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀