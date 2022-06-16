劉品言開出徵友條件！台南月老顯靈　允諾3年內嫁出去

東森綜合台旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，每趟旅程都會由「兩位花甲明星及兩位少年偶像」結伴出遊，每位團員輪番擔任一日導遊、在有限的預算內親自規劃行程，帶領旅伴們走訪在地文化、行銷台灣，用歡笑淚水暢遊介紹寶島上的各處美麗風景。本週六（18）日最新一集將由許效舜、呂雪鳳、劉品言、宋偉恩這組花甲、少年帶大家走訪台灣歷史最悠久的城市台南，一行人大啖美食之際，也不忘走訪歷史悠久的古蹟，探索前人所留下的文化軌跡。





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▲宋偉恩參加實境節目《花甲少年趣旅行》，下田割鳳梨。（圖／東森綜合台提供）

出道第7年的宋偉恩，一見資深藝人許效舜不只嚇到腿軟，甚至差點下跪，直呼：「舜哥對我來說是很前輩的前輩。」坦言從小就看許效舜的節目長大，加上入行以來從未跟許效舜見過面，所以當下的心情是既緊張又恐懼。許效舜見狀不忘捉弄他，開玩笑地說：「接下來的這幾天，有你受的！」惹得他哭笑不得，直到劉品言出現才緩解氣氛。





▲劉品言換上旗袍秒變回Hana。（圖／東森綜合台提供）

15歲就出道的劉品言入行近20年，差點以為自己是長輩組，連宋偉恩都差點信以為真。這錯綜複雜的關係，在真正的花甲呂雪鳳登場後才釐清，個性直率的她笑說：「難免她（劉品言）擔心，因為她本身長輩就很突出。」這國寶級的歌仔戲演員，一出場就來個一語雙關的重口味笑話，逗得所有人笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。





來到以鳳梨聞名的台南，許效舜身為第一天的導遊，沒錯過這個讓旅伴們體驗農民生活的機會，不只帶著大家下田割鳳梨，還到市場叫賣，這勞動力十足的行程完全沒累倒長輩，反而是少年們先喊累，慘遭長輩們吐槽：「奧少年！」笑說這跟以前他們參加的實境節目簡直小巫見大巫。





▲《花甲少年趣旅行》四人將自己收穫的鳳梨帶到市場叫賣。（圖／東森綜合台提供）

於是第二天的導遊劉品言，便滾動式調整成「不累」的行程，四人換上旗袍、長袍馬褂，體驗傳統服飾，宋偉恩甚至突破自我、穿上合身旗袍，美艷程度讓其他人都驚豔不已，連他自己都驚呼：「沒想到我穿旗袍這麼美麗！」還隔空對好友涂善存下戰帖：「你自己下來玩，敢去租旗袍穿嗎？你敢嗎？你不敢嘛！」後來漫遊在府城古色古香的巷弄、古厝中，路程中不斷勾起長輩們的兒時回憶，許效舜更大讚這樣的暖心行程：「太喜歡了！」





▲《花甲少年趣旅行》體驗傳統旗袍、長袍馬褂，漫遊在古都巷弄中，左起為劉品言、宋偉恩、許效舜、呂雪鳳。（圖／東森綜合台提供）

接著一行人前往祀典武廟參觀，呂雪鳳進到供奉觀音佛祖的廳裡後，馬上雙手合十、虔誠跪拜，隨後卻突然落淚、嚇壞其他人，她毫不掩飾自己的脆弱、吐露真心：「以前二十年的時光裡，跑遍臺南、高雄的大小廟，所以對宮廟非常有感情。」一旁的許效舜見狀立刻製造「笑果」逗樂她，互動非常溫馨。為了幫兩位少年求正緣，他們沒錯過其中以斬爛桃花聞名的「脫魯月老」，面對劉品言「希望三年內能出現好姻緣」的心願、以及許效舜在旁補充「幫她找到有能力在台北買房的老公」的條件，月老都給了「聖杯」。





▲《花甲少年趣旅行》四人在廟裡虔誠祭拜。（圖／東森綜合台提供）