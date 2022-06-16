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《核芯：利希特》今正式開服　首個卡池資訊公開

▲手遊《核芯：利希特》今（16）日正式開服，昨（15）日上午11時已正式開始預下載。（圖／翻攝臉書《核芯：利希特》）
▲手遊《核芯：利希特》今（16）日正式開服，昨（15）日上午11時已正式開始預下載。（圖／翻攝臉書《核芯：利希特》）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-16 09:42:422022-06-16 09:42:58

手遊《核芯：利希特》今（16）日正式開服，昨（15）日上午11時已正式開始預下載，這款由希牛工作室研發、魔方數位元代理營運的二次元策略攻防戰手遊相當受到玩家期待，想快速加入核芯守護的玩家，可以在Google Play或App Store 下載開玩了。

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據研發團隊透露，《核芯：利希特》集合了多次測試的建議和回饋，也在遊戲玩法的豐富度上做了提升，除了優化了 UI，戰鬥，適格體，關卡等多方面外，也另外增加了首領剿滅、特別章節等新系統內容。

《核芯：利希特》此前已透露開服首個卡池『長夜獨星』將以火力職業莉貝露作為開服第一隻 UP 角色，她不僅擁有絢麗的造型，強力的技能，也是核芯人氣極高的角色之一。研發團隊將她作為開服首個卡池，應該也是考慮到了所謂三次測試唯一真神吧！希望指揮官們也能將具備遠程狙擊槍和美麗銀髮的莉貝露帶回家！

《核芯：利希特》上線特別請到了大丸、老皮、懶貓、平民百姓等12位知名實況主聯合直播，聲勢相當浩大，為玩家獻上精彩紛呈的核芯守護盛宴！在直播間還有驚喜周邊掉落，千萬別錯過喲！此外，多名 coser、繪師也參與了《核芯：利希特》的上線慶典展示遊戲內豐富多彩的角色，如 mon 夢扮演的莉貝露性感帥氣，蚩尤老師繪製的叁則極具個人風格，擁有堅定的眼神。大家也別忘記多多關注官方社群，Pick 您的最愛喲！

▲多名 coser、繪師也參與了《核芯：利希特》的上線慶典展示遊戲內豐富多彩的角色。（圖／翻攝臉書《核芯：利希特》）
▲多名 coser、繪師也參與了《核芯：利希特》的上線慶典展示遊戲內豐富多彩的角色。（圖／翻攝臉書《核芯：利希特》）

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