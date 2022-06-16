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罹子宮肌瘤備孕2年未果　海扶刀術後順利懷孕

罹子宮肌瘤備孕2年未果　海扶刀術後順利懷孕
罹子宮肌瘤備孕2年未果　海扶刀術後順利懷孕

健康醫療網

2022-06-16 10:31:00

【 健康醫療網／記者林怡亭報導】年近35歲的小雯(化名)與先生嘗試懷孕2年未果，原以為是體質問題，求助婦產科後才得知是因長了子宮肌瘤壓迫子宮腔，導致胚胎不易著床。擔心年紀不小了，一般開腹術後體力恢復慢、備孕期恐拉長，在醫師建議下，小雯選擇以海扶刀無創消融肌瘤；在子宮環境健康後，小雯在也順利成功懷孕，即將開心迎接新生命。

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備孕求子路漫漫，是不少女性有苦難言的辛酸歷程，加上隨年紀漸長，壓力也會隨之增加。臨床上導致不孕的原因眾多，若是已長時間積極嘗試肚皮仍沒有動靜，建議就醫檢查是否是子宮肌瘤所致。

林口長庚醫院婦產科主治醫師陳威君解釋，肌瘤發生影響懷孕的原因有三，第一，可能肇因於肌瘤的位置壓迫輸卵管口或阻塞子宮腔，影響精子移動或胚胎著床；第二，肌瘤導致子宮收縮不良，可能影響受精卵及經血的移動，導致子宮外孕或內膜異位症；第三，肌瘤亦可能改變子宮的微環境，影響內膜接受度、異常的間質血管生長，使受精卵即便著床也不易久留。

陳威君醫師表示，晚婚晚育趨勢下，診間也有不少希望能懷孕的女性子宮肌瘤病人，常問及術後需多久才能開始備孕。因每人體質不同，懷孕所需的備孕期也會根據身體狀況、年齡、術後恢復程度等因素影響，因人而異，術後半年至1年內懷孕都有可能。

海扶刀是一種非侵入性的子宮肌瘤治療方式，在超音波能量穿透身體後，即可從體外治療體內病灶，在病灶區域形成60至100℃的瞬間高溫，讓病灶組織產生凝固性壞死，達到消融肌瘤的目的，不須開刀也沒有傷口，也因治療時間短，術後恢復快，術後約3至6個月即可備孕，比一般有創、微創手術來的短。

陳威君醫師指出，子宮肌瘤的數量多寡、大小與生成位置，都可能影響受孕甚至日後生產，因此建議若希望懷孕的肌瘤患友，經醫師評估後，可先除去子宮肌瘤，營造健康的孕育環境後再開始備孕，能提高懷孕成功機率；透過海扶刀手術消融肌瘤，能夠有效縮短子宮肌瘤術後備孕期，可說是育齡女性的一大福音。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54063

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