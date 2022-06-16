罹子宮肌瘤備孕2年未果　海扶刀術後順利懷孕

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林口長庚醫院婦產科主治醫師陳威君解釋，肌瘤發生影響懷孕的原因有三，第一，可能肇因於肌瘤的位置壓迫輸卵管口或阻塞子宮腔，影響精子移動或胚胎著床；第二，肌瘤導致子宮收縮不良，可能影響受精卵及經血的移動，導致子宮外孕或內膜異位症；第三，肌瘤亦可能改變子宮的微環境，影響內膜接受度、異常的間質血管生長，使受精卵即便著床也不易久留。
陳威君醫師表示，晚婚晚育趨勢下，診間也有不少希望能懷孕的女性子宮肌瘤病人，常問及術後需多久才能開始備孕。因每人體質不同，懷孕所需的備孕期也會根據身體狀況、年齡、術後恢復程度等因素影響，因人而異，術後半年至1年內懷孕都有可能。
海扶刀是一種非侵入性的子宮肌瘤治療方式，在超音波能量穿透身體後，即可從體外治療體內病灶，在病灶區域形成60至100℃的瞬間高溫，讓病灶組織產生凝固性壞死，達到消融肌瘤的目的，不須開刀也沒有傷口，也因治療時間短，術後恢復快，術後約3至6個月即可備孕，比一般有創、微創手術來的短。
陳威君醫師指出，子宮肌瘤的數量多寡、大小與生成位置，都可能影響受孕甚至日後生產，因此建議若希望懷孕的肌瘤患友，經醫師評估後，可先除去子宮肌瘤，營造健康的孕育環境後再開始備孕，能提高懷孕成功機率；透過海扶刀手術消融肌瘤，能夠有效縮短子宮肌瘤術後備孕期，可說是育齡女性的一大福音。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54063
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