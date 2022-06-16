台灣國際醫療暨健康照護展　今日開展　媒合健康醫療跨界商機

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明（17）日舉辦的「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇以「未來」為題，邀請到醫院端、科技端、新創端專家代表剖析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，全球知名產業調研機構Frost & Sullivan也將在臺首次演說，分析數位醫療產業未來趨勢與商機；此外，臺灣企業家以具備創新創業及冒險精神為名，成就一段經濟起飛的時代，然而也必須面對企業進入世代交替的轉型期，彰濱秀傳醫院及敏盛醫療體系將分享創新經營管理之道，如何走過傳承，開創新局。
健康是生活中的重要資本，充足的營養、正常的作息與適當的運動是保存健康資本的不二法門，展中設置「智慧生理量測站」，提供參觀者測驗平衡、握力、腿力、肌肉量四大項目，不僅可評估自身的肌力狀態，找出健康訓練的方式，還可參加體驗活動獲得台灣國際醫療暨健康照護展限量口罩，為自身防疫加分。
今年展覽採線上線下 Hybrid 形式展出，實體展覽搭配為期2週的線上展覽，同時辦理視訊採購洽談會、Live Tour展場直擊及國外媒體導覽等多元活動，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。
展覽網站：www.medicaltaiwan.com.tw
線上展Medical Taiwan DigitalGo：https://virtual.medicaltaiwan.com.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54103
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