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台灣國際醫療暨健康照護展　今日開展　媒合健康醫療跨界商機

台灣國際醫療暨健康照護展　今日開展　媒合健康醫療跨界商機
台灣國際醫療暨健康照護展　今日開展　媒合健康醫療跨界商機

健康醫療網

2022-06-16 11:31:00

新冠疫情爆發之初，世界各國積極防堵並尋求解方方案，運用新興科技研發各式預防、檢測及監控的醫材，時至今日，全球朝向與疫共存，防疫落實於生活，更成為了生活。外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今（16）日起至18日連三天於台北南港展覽2館展出，主打疫情之下的生活革新，結合機械製造、醫療、紡織、化工、資通訊等各產業，媒合跨界商機。

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本屆亮點之一為外貿協會攜手台灣數位健康產業發展協會打造「健康生活，新日常（New Healthcare, New Lifestyle）」情境館，華碩、宏碁、微星科技、雃博、聚陽、台灣康匠、豪紳纖維等14家知名科技、醫材、紡織大廠進駐，共展出19項產品，橫跨個人健康管理、科技防疫、遠距看診、智慧監測、照護輔具領域，實際模擬居家空間與醫院環境，真實呈現各項產品的落地應用，讓參觀者身歷其境感受科技結合健康的生活樣貌。

明（17）日舉辦的「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇以「未來」為題，邀請到醫院端、科技端、新創端專家代表剖析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，全球知名產業調研機構Frost & Sullivan也將在臺首次演說，分析數位醫療產業未來趨勢與商機；此外，臺灣企業家以具備創新創業及冒險精神為名，成就一段經濟起飛的時代，然而也必須面對企業進入世代交替的轉型期，彰濱秀傳醫院及敏盛醫療體系將分享創新經營管理之道，如何走過傳承，開創新局。

健康是生活中的重要資本，充足的營養、正常的作息與適當的運動是保存健康資本的不二法門，展中設置「智慧生理量測站」，提供參觀者測驗平衡、握力、腿力、肌肉量四大項目，不僅可評估自身的肌力狀態，找出健康訓練的方式，還可參加體驗活動獲得台灣國際醫療暨健康照護展限量口罩，為自身防疫加分。

今年展覽採線上線下 Hybrid 形式展出，實體展覽搭配為期2週的線上展覽，同時辦理視訊採購洽談會、Live Tour展場直擊及國外媒體導覽等多元活動，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。

展覽網站：www.medicaltaiwan.com.tw

線上展Medical Taiwan DigitalGo：https://virtual.medicaltaiwan.com.tw/



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54103

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