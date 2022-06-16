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長輩確診怎麼辦？照顧者注意這3點　減少感染的機率

長輩確診怎麼辦？照顧者注意這3點　減少感染的機率
長輩確診怎麼辦？照顧者注意這3點　減少感染的機率

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-16 12:30:50

這波Omicron疫情，對老年人的威脅最大，台灣確診老年人的致死率比其他年齡者來得高，尤其是慢性病患者需要更加留意。對此，國外媒體Caring Senior Service指出，除了「戴口罩、勤洗手」這些一般指示，照顧確診長輩時，不妨參考以下幾個建議：

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一、提供長輩安全又舒適的隔離空間

最好讓長輩在擁有獨立浴室的房間裡隔離，並且限制家中其他人與長輩接觸，盡可能保持安全距離。

二、環境消毒與通風

家中的門把、水龍頭、電燈開關等，常有多人觸碰的地方都應該定時消毒，通風的居住環境也能減少感染機會。另外，照顧者應該經常洗手，每次至少20秒，以及最好不要用手碰觸臉部，避免病毒透過眼睛、鼻子、口腔侵入體內。

三、指定一名家庭護理員

可以指定一名已接種三劑疫苗、非高風險族群的家庭成員作為照顧者，戴好口罩、面罩、手套等防護裝備，協助長輩梳洗、用餐等，以避免所有人與確診長輩有直接接觸。為了不要讓照顧者累壞，其他家庭成員應幫忙做飯、打掃衛生、購買食品等，一起分擔責任。

值得注意的是，由於不少長輩有多重共病，病徵有時不明顯，需要照顧者多加留意，長輩的身體異狀，除了定時量體溫，也要觀察長輩是否出現頭暈、呼吸困難、胸悶等症狀，並視情況考慮就醫，避免病情演變成重症。另外，照顧者也要確保長輩保持輕鬆愉悅的心情，對提高免疫力有所幫助。

原文來自：Caring Senior Service

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