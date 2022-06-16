長輩確診怎麼辦？照顧者注意這3點　減少感染的機率

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最好讓長輩在擁有獨立浴室的房間裡隔離，並且限制家中其他人與長輩接觸，盡可能保持安全距離。
二、環境消毒與通風
家中的門把、水龍頭、電燈開關等，常有多人觸碰的地方都應該定時消毒，通風的居住環境也能減少感染機會。另外，照顧者應該經常洗手，每次至少20秒，以及最好不要用手碰觸臉部，避免病毒透過眼睛、鼻子、口腔侵入體內。
三、指定一名家庭護理員
可以指定一名已接種三劑疫苗、非高風險族群的家庭成員作為照顧者，戴好口罩、面罩、手套等防護裝備，協助長輩梳洗、用餐等，以避免所有人與確診長輩有直接接觸。為了不要讓照顧者累壞，其他家庭成員應幫忙做飯、打掃衛生、購買食品等，一起分擔責任。
值得注意的是，由於不少長輩有多重共病，病徵有時不明顯，需要照顧者多加留意，長輩的身體異狀，除了定時量體溫，也要觀察長輩是否出現頭暈、呼吸困難、胸悶等症狀，並視情況考慮就醫，避免病情演變成重症。另外，照顧者也要確保長輩保持輕鬆愉悅的心情，對提高免疫力有所幫助。
原文來自：Caring Senior Service
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