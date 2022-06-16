新冠肺炎可引發急性腎損傷！專家教你辨識腎急性腎損傷症狀＋腎臟病患防疫重點

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腎臟的主要功能包括製造尿液排除體內代謝廢物和多餘水分、分泌激素調控血以及製造紅血球增加氧氣供應。
根據國外健康媒體《WebMD》報導，研究顯示，近一半的新冠住院患者出現急性腎損傷，甚至在數小時或數天內演變成腎衰竭，導致大量毒素堆積在體內無法排出，引起急性腎損傷的原因包括有細胞損傷（或急性腎小管壞死）伴隨敗血症、病毒對腎臟的直接攻擊以及血塊的形成。
症狀
輕微的急性腎損傷可能毫無症狀，但中度或中度的損傷可引發各種症狀，其中包括有：
1. 尿量減少
2. 腳踝、腳部和眼周出現水腫
3. 倦怠
4. 呼吸困難
5. 噁心
6. 意識不清
7. 胸部疼痛或壓迫感
8. 痙攣或昏迷
出現以上症狀的患者務必立即就醫，除了接受藥物治療，在必要時也需要透過洗腎（血液透析）治療來改善症狀。據報導，新冠肺炎所導致的急性腎損傷是可以恢復的，但當中亦有部份患者在康復後腎功能大不如前，甚至有引發慢性腎病的風險，因此出院後醫生會為病患安排腎臟專科回診，以持續追蹤腎功能的情況，避免病情惡化。
腎臟病患者的防疫重點
由於患有慢性腎病的人感染新冠后容易發生重症，在此建議：
1. 盡快接種新冠疫苗以預防染疫
2. 外出時務必佩戴口罩
3. 勤洗手
4. 避免與生病的人有接觸
5. 避免前往人群擁擠的地方
此外，專家也提醒需要洗腎的病患，切勿擅自耽擱治療，若有任何不適，應立即告知醫護人員，請對方幫忙處理。
原文出自：《WebMD》
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