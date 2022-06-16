吃了不少降壓藥血壓還是居高不下？ 醫揭：超過10%患者是「原發性高醛固酮症」

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可能患有原發性高醛固酮症的人
林醫師指出，原發性高醛固酮症常見於年輕就發生高血壓的病患，另外，患有頑固型高血壓（用三種以上降血壓藥物仍控制不良）的人也可能是由原發性高醛固酮症所致。此外，他也建議高血壓合併低血鉀、自發性心房顫動、睡眠呼吸中止或有原發性高醛固酮症家族史等的病患，都應該接受原發性高醛固酮症的篩檢。
篩檢與診斷
原發性高醛固酮症的篩檢篩檢，通常是透過抽血檢查醛固酮（aldosterone/renin ratio）和其他相關賀爾蒙的濃度，若篩檢結果懷疑有可能患有此疾病，醫師會再配合其他相關檢查進行進一步診斷，如透過吃藥或打點滴抑制醛固酮，再抽血檢驗其濃度，若報告顯示醛固酮無法被抑制，則確診為原發性醛固酮血症。
診後找出病因
確診後，醫生會安排患者接受腎上腺電腦斷層檢查，以確定腎上腺腫瘤的位置，同時也可能安排病患入院，進行腎上腺靜脈採血，以判斷腎上腺那一側分泌較多的醛固酮。
手術治療
不過林醫師也表示，有腫瘤的位置，並不一定會分泌較多的醛固酮，倘若腎上腺腫瘤的位置是和腎上腺靜脈採血的結果一致，例如電腦斷層檢查發現到左側有一顆的腎上腺腫瘤，同時腎上腺靜脈採血也發現左側腎上腺分泌較多的醛固酮，則會請外科醫師前來評估，能否進行腹腔鏡腎上腺切除手術。
藥物治療
林均賢醫師進一步解釋，若病人因年紀或風險高等原因無法接受手術、或是腎上腺靜脈採血檢查結果兩側的腎上腺都有正常分泌賀爾蒙，但腎上腺腫瘤那側並沒有分泌較多醛固酮，就應考慮口服醛固酮拮抗劑治療。
口服醛固酮拮抗劑介紹
目前口服醛固酮拮抗劑首選用藥是spironolactone（Aldactone）。
起始劑量從每天 1 顆 25 毫克開始，最多可以使用到每天 400 毫克，通常每天 1 到 2 顆的劑量，就能達到相當顯著的降血壓的效果。
常見的副作用包括有噁心、嘔吐、高血鉀、男性女乳症、月經不規則等，而副作用和用藥劑量有關，在低劑量情況下副作用較少出現，停藥後副作用則通常會消失。林醫師指出，此藥物主要由肝臟代謝，也會影響腎功能，因此服藥後醫師會定期監測腎功能與身體鉀離子濃度。需注意的是，孕婦不宜使用這個藥。另外，若服藥無法耐受相關副作用，則會選用另一種降血壓效果較弱藥物 eplerenone （Inspra）替代。
本文經內分泌新陳代謝科醫師林均賢臉書粉專《Chun-Hsien Lin》授權報導
原文出自：《林均賢醫師 新陳代謝及內分泌專科 寫日記說故事的醫生》
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