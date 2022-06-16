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吃了不少降壓藥血壓還是居高不下？ 醫揭：超過10%患者是「原發性高醛固酮症」

吃了不少降壓藥血壓還是居高不下？ 醫揭：超過10%患者是「原發性高醛固酮症」
吃了不少降壓藥血壓還是居高不下？ 醫揭：超過10%患者是「原發性高醛固酮症」

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2022-06-16 14:00:47

不少病患被診斷患有高血壓後，即使吃了醫生開的降血壓藥，血壓仍居高不下，有些甚至還會出現低血鉀的現象，經血液檢驗後竟確診為「原發性高醛固酮症」。新陳代謝及內分泌科醫師林均賢在臉書粉專《Chun-Hsien Lin》分享近日收治「原發性高醛固酮症」病患的經驗，患者接受醛固酮拮抗劑治療後反應都非常良好，部分患者也透過手術大幅改善高血壓問題，本來吃四五種藥變成幾乎不用吃藥，甚至還有完全痊癒的機會！

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林醫師表示，人的兩顆腎臟上都有腎上腺，主要是分泌各種賀爾蒙，醛固酮就是其中之一，而原發性高醛固酮症（Primary aldosteronism）是一種醛固酮分泌過多的疾病，可引起高血壓等問題。

可能患有原發性高醛固酮症的人

林醫師指出，原發性高醛固酮症常見於年輕就發生高血壓的病患，另外，患有頑固型高血壓（用三種以上降血壓藥物仍控制不良）的人也可能是由原發性高醛固酮症所致。此外，他也建議高血壓合併低血鉀、自發性心房顫動、睡眠呼吸中止或有原發性高醛固酮症家族史等的病患，都應該接受原發性高醛固酮症的篩檢。

篩檢與診斷

原發性高醛固酮症的篩檢篩檢，通常是透過抽血檢查醛固酮（aldosterone/renin ratio）和其他相關賀爾蒙的濃度，若篩檢結果懷疑有可能患有此疾病，醫師會再配合其他相關檢查進行進一步診斷，如透過吃藥或打點滴抑制醛固酮，再抽血檢驗其濃度，若報告顯示醛固酮無法被抑制，則確診為原發性醛固酮血症。

診後找出病因 

確診後，醫生會安排患者接受腎上腺電腦斷層檢查，以確定腎上腺腫瘤的位置，同時也可能安排病患入院，進行腎上腺靜脈採血，以判斷腎上腺那一側分泌較多的醛固酮。

手術治療

不過林醫師也表示，有腫瘤的位置，並不一定會分泌較多的醛固酮，倘若腎上腺腫瘤的位置是和腎上腺靜脈採血的結果一致，例如電腦斷層檢查發現到左側有一顆的腎上腺腫瘤，同時腎上腺靜脈採血也發現左側腎上腺分泌較多的醛固酮，則會請外科醫師前來評估，能否進行腹腔鏡腎上腺切除手術。

藥物治療

林均賢醫師進一步解釋，若病人因年紀或風險高等原因無法接受手術、或是腎上腺靜脈採血檢查結果兩側的腎上腺都有正常分泌賀爾蒙，但腎上腺腫瘤那側並沒有分泌較多醛固酮，就應考慮口服醛固酮拮抗劑治療。

口服醛固酮拮抗劑介紹

目前口服醛固酮拮抗劑首選用藥是spironolactone（Aldactone）。

起始劑量從每天 1 顆 25 毫克開始，最多可以使用到每天 400 毫克，通常每天 1 到 2 顆的劑量，就能達到相當顯著的降血壓的效果。

常見的副作用包括有噁心、嘔吐、高血鉀、男性女乳症、月經不規則等，而副作用和用藥劑量有關，在低劑量情況下副作用較少出現，停藥後副作用則通常會消失。林醫師指出，此藥物主要由肝臟代謝，也會影響腎功能，因此服藥後醫師會定期監測腎功能與身體鉀離子濃度。需注意的是，孕婦不宜使用這個藥。另外，若服藥無法耐受相關副作用，則會選用另一種降血壓效果較弱藥物 eplerenone （Inspra）替代。

 

 

本文經內分泌新陳代謝科醫師林均賢臉書粉專《Chun-Hsien Lin》授權報導

原文出自：《林均賢醫師 新陳代謝及內分泌專科 寫日記說故事的醫生》

林均賢醫師 授權提供
林均賢醫師 授權提供
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