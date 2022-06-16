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兒童接種新冠疫苗可有副作用？ 5大重點須知

兒童接種新冠疫苗可有副作用？ 5大重點須知
兒童接種新冠疫苗可有副作用？ 5大重點須知

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-16 14:30:42

兒童BNT疫苗已在各縣市陸續開打，各地也設置大型接種站，許多家長期盼透過接種疫苗，讓孩子獲得更多保護力。根據衛福部提供的資訊，目前兒童接種疫苗可選擇「莫德納疫苗」或「BNT疫苗」，家長可帶孩子至指定醫療院所預約接種，BNT疫苗也已開放校園接種。

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對於兒童接種疫苗，也有父母持有不同看法，大多數人對於兒童接種疫苗的保護效果也是將信將疑。以下就是關於兒童接種的六大重點：

▲ 兒童接種疫苗可選擇莫德納或BNT。（示意圖／Envato Elements）

一、兒童接種疫苗是安全的

5歲以上的孩童，都應該盡快接種疫苗，並在符合條件的情況下，推薦使用加強劑。科學家們爲此進行了多項臨床試驗，美國食品和藥物管理局 （FDA）更肯定BNT疫苗的安全性與有效性，並授權將其使用於兒童身上。持續的研究表明，疫苗接種對兒童來說是安全的，接種疫苗的好處已經遠超所有已知和潛在的風險。

 

二、接種疫苗有助於保護兒童免受新冠病毒的侵害

若孩子確診了，事前接種的疫苗可挽救孩子的生命，避免其演化成重症。對於「新冠病毒如何影響兒童的健康」這一點，並沒有確切的案例，然而平日活潑健康的孩子，也有可能在確診後演變成重症，因此接種疫苗是防患於未然，減少兒童被嚴重疾病侵害的風險。

 

三、兒童接種疫苗後，可能會有一些副作用

無論是成人或兒童，接種疫苗後，身體或多或少都會出現一些副作用，例如發燒、頭痛、肌肉酸痛等等，這些症狀可能影響日常活動，但一般會在幾天內消失，第二劑的副作用可能更明顯，但也有孩子接種後並沒有副作用，效果因人而異。

 

四、相比成年人，兒童接種疫苗的劑量較小

用於兒童的疫苗，與用於12歲及以上人群的BNT疫苗具有相同的活性成分，然而成人接種的BNT疫苗，並不適用於5至11歲的兒童。兒童會被接種比較小劑量的疫苗，疫苗劑量基於接種當天的年齡，而不是接種者的體重。對於其他常規推薦的疫苗，例如甲型肝炎和乙型肝炎疫苗，也是同樣的情況，兒童接種的劑量較小。

Envato Elements
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▲ 相比成年人，兒童接種疫苗的劑量較小。（示意圖／Envato Elements）

五、曾確診的兒童，仍然應該接種疫苗

有新的證據表明，人們在感染新冠病毒後接種疫苗，更可以獲得額外的保護力。若兒童在接種第一劑後，隨即檢測呈陽性，他們應該等到隔離期結束後，再接種第二劑。專業人士建議，在第一次接種後，應該在相隔至少三週後，進行第二次接種。對於免疫系統比較強的12歲及以上兒童，第一劑和第二劑之間的時間，甚至可以高達八週。

 


原文出自：美國疾病預防與控制中心

 

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