COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

兒童防疫超前部署　中醫調理保護小寶貝

兒童防疫超前部署　中醫調理保護小寶貝
兒童防疫超前部署　中醫調理保護小寶貝

健康醫療網

2022-06-16 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】本土疫情持續激增，連續一週單日確診人數達8萬人上下，其中學生染疫人數飆破14萬，更有幼童因染疫惡化成重症死亡，讓許多家長擔憂孩子保護力不足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小兒的新冠肺炎　小心多系統發炎

兒童感染新冠肺炎多為輕症或無症狀感染，但多個國家已發現Omicron病毒所導致的兒童住院率，比Delta病毒還要高，且染疫的兒童會出現侵犯身體多系統的發炎性疾病，被稱為兒童多系統發炎症候群。

樂生療養院中醫科徐蔚泓主任表示，若兒童患有氣喘、心臟病、糖尿病、體重過重、免疫系統疾病等危險因子，確診後造成重症的風險也較高，除了施打新冠疫苗預防外，中醫也可以從治療過敏、胃腸病、減重及改善體質著手。

中醫調整免疫力　藥用處方改善脾胃

徐蔚泓主任指出，中醫的調整兒童免疫力主要從「肺」、「脾」、「腎」著手，在中醫兒科理論提出兒童生理特點為「臟腑嬌嫩，形氣未充」，指小兒時期機體各系統和器官的形態發育均未發展成熟，生理功能不完善，對於病邪的侵襲、藥物攻伐的抵抗和耐受力都較低。

而中醫常見的處方，如小建中湯、四君子湯、健胃蕎麥茶、黃芪紅棗枸杞茶、木香烏麥飲等，都是能改善脾胃、脾肺系統的保健處方。

「清冠一號」是處方　用於確診治療

徐蔚泓主任進一步解釋，「清冠一號」是處方用藥，藥性偏涼，針對確診者，經中醫師評估後給藥，不可當防疫、平時保健用茶，更不能隨意給兒童喝，若兒童確診欲使用「清冠一號」，務必由中醫師依據體重和症狀去調整劑量，切勿自行至中藥行抓藥，以免因藥性不合而傷身。更應留意，患有自體免疫疾病者不適合服用清冠一號。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54100

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

兒童接種新冠疫苗可有副作用？ 5大重點須知

新冠肺炎可引發急性腎損傷！專家教你辨識腎急性腎損傷症狀＋腎臟病患防疫重點

吃了不少降壓藥血壓還是居高不下？ 醫揭：超過10%患者是「原發性高醛固酮症」

長輩確診怎麼辦？照顧者注意這3點　減少感染的機率

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀