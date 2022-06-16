兒童防疫超前部署　中醫調理保護小寶貝

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兒童感染新冠肺炎多為輕症或無症狀感染，但多個國家已發現Omicron病毒所導致的兒童住院率，比Delta病毒還要高，且染疫的兒童會出現侵犯身體多系統的發炎性疾病，被稱為兒童多系統發炎症候群。
樂生療養院中醫科徐蔚泓主任表示，若兒童患有氣喘、心臟病、糖尿病、體重過重、免疫系統疾病等危險因子，確診後造成重症的風險也較高，除了施打新冠疫苗預防外，中醫也可以從治療過敏、胃腸病、減重及改善體質著手。
中醫調整免疫力 藥用處方改善脾胃
徐蔚泓主任指出，中醫的調整兒童免疫力主要從「肺」、「脾」、「腎」著手，在中醫兒科理論提出兒童生理特點為「臟腑嬌嫩，形氣未充」，指小兒時期機體各系統和器官的形態發育均未發展成熟，生理功能不完善，對於病邪的侵襲、藥物攻伐的抵抗和耐受力都較低。
而中醫常見的處方，如小建中湯、四君子湯、健胃蕎麥茶、黃芪紅棗枸杞茶、木香烏麥飲等，都是能改善脾胃、脾肺系統的保健處方。
「清冠一號」是處方 用於確診治療
徐蔚泓主任進一步解釋，「清冠一號」是處方用藥，藥性偏涼，針對確診者，經中醫師評估後給藥，不可當防疫、平時保健用茶，更不能隨意給兒童喝，若兒童確診欲使用「清冠一號」，務必由中醫師依據體重和症狀去調整劑量，切勿自行至中藥行抓藥，以免因藥性不合而傷身。更應留意，患有自體免疫疾病者不適合服用清冠一號。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54100
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