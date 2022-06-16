世界首例！活體細胞重建人耳　3D技術造福小耳症患者

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專家指出，美國每年大約有1500名新生兒患有小耳症（Microtia），他們的耳廓因為發育不全，天生較小或是完全缺失。如今，生物技術公司3DBio Therapeutics研發了一項被命名為「AuriNovo」的先驅性技術，接受手術的則是一名先天右耳畸形的20歲墨西哥女子。
醫學團隊先是對患者正常的左耳進行3D掃描，以匹配兩側耳朵形狀，再從患者的耳朵中提取耳廓軟骨細胞並進行培養，接著用3D生物打印技術打印出用於移植的耳朵。由於新耳朵是患者自體細胞製成，移植後出現排異反應的風險不高，且軟骨組織會不斷再生，達到與原生耳朵類似的外觀和触感。
助先天性缺陷患者重建信心
外科醫生波尼亞（Arturo Bonilla）表示，目前該團隊正在進行一項臨床試驗，預計將招募11名患者測試AuriNovo植入技術的手術。他也指出，相較於利用肋軟骨重建，AuriNovo植入技術的手術過程較不具侵入性，「若一切按計劃進行，這將帶來革命性轉變」。
事實上，今年科學界在組織移植方面取得了多項突破。一月份，里蘭州的外科醫生成功將豬心臟植入一名57歲的患者體內，使他延長了兩個月的壽命。另外，3D Bio Therapeutics也表示，該公司曾使用3D打印技術生產由塑料和輕金屬製成的定製假肢，但這是第一次以3D打印製作活體組織，希望未來能打印出其他身體部位，如鼻子、肩袖，以及肝臟、腎臟等複雜器官，造福更多患有罕見先天性缺陷的患者。
原文來自：The Everage
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