梅雨季身體不適恐是太濕惹禍　中醫授排濕大法

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樂生療養院陳耑至中醫師說，梅雨季節以濕邪為主，濕邪的特性包括重濁、黏滯、趨下、易傷陽氣。中醫認為肺、脾、腎是體內代謝水液的臟腑，現代人工作生活飲食型態大多為少動久坐、吹冷氣、出汗少、喜冰飲、外食重口味等，導致肺、脾、腎代謝水液的功能不良，氣血運行不暢。
而外部濕邪侵襲人體，體內濕氣堆積，內外濕交織，因此梅雨季時容易有頭部昏沉、四肢沉重倦怠、關節痠痛、舌苔白厚、大便黏、腹脹腹瀉、下肢水腫、腳氣、白帶、濕疹等症狀。
保持規律生活 飲食避免辛辣甜
要改善梅雨季節的身體不適，陳耑至中醫師表示，除了以規律運動、增加血液循環，汗出能排出體內濕氣，改善頭部昏沉、四肢沉重倦怠、關節痠痛等外，飲食方面更應該避免辣、炸、烤和甜食，以減輕腸胃負擔。
排除體內濕氣 飲食＋穴位按摩可調理
中醫認為脾主運化，代謝體內水液，袪除濕氣，則不會舌苔白厚、大便黏、腹脹腹瀉等。陳耑至中醫師解釋，在食療可選用辛香料排除體內濕氣，增加胃口，如生薑、胡椒、咖哩等，或飲用綠豆薏仁湯、紅豆水、玉米鬚茶等都可幫助消水腫、腳氣，但食療仍需視個人體質和症狀嚴重度調整，都不宜過度。
此外，穴位按摩也能增加血循，代謝濕氣，緩解下半身水腫，主要選擇脾經、胃經和腎經的穴位，如三陰交穴、豐隆穴、太谿穴等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54113
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