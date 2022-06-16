中信房屋「加在一起所向無敵」獲肯定　推王牌顧問師助攻

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衝刺業績不忘積極支持公益，中信房屋落實ESG永續經營，每年舉辦捐血活動響應熱烈，振臂支持的同仁逐年愈加踴躍；與花蓮偏鄉原民的農地契作，生產稻米與客戶分享，鄭余正全感性地說「小小一包的米，甜蜜在心裡」。
董事長鄭余正全並正式啟航「王牌顧問師」團隊，由15位優秀店東長組成，勇於創新格局、時刻展現風範的教練陣容，將致力於業績創造、組織管理等面向的經驗傳承，希望凝聚眾人「共榮共好」，為加盟夥伴提升經營績效。
現場頒發110年度各區域各類績效獎、經營品質績效，不只肯定優秀的店頭與優異的同仁，同時也表彰穩如磐石加盟二十年的加盟店。另外線上直播抽獎iPhone 13 Pro、Honeywell空氣清淨機、Philips氣炸鍋等豪華獎品犒賞大家，氣氛相當熱絡。
榮獲「110年度安全績效獎」的南一區會長，同時也是台南林森加盟店店長的鄭旭峰透露，十年前踏入中信房屋時體重60公斤，到現在已經逼近80公斤，他開玩笑稱是「職災」；與感謝公司的栽培，讓他一路從專員、主任、副理、經理到現在穩居店長職位，並勝任地區會長，帶領同仁在台南地區持續打拼。鄭旭峰感性地表示，「只有在沸騰的開水裡面，茶葉才能散發迷人香韻；只有在中信房屋裡我們才會『加在一起 所向無敵』」，身為首位致詞的績優人員，一開口就令大家相當振奮。
身為業績常勝軍，同時獲頒「破億加盟店」的捷運市府加盟店店長洪家峻，分享自己面對疫情總是保持開放態度，認為疫情期間獲得的最大益處便是「減法運動」，他認為疫情期間重新盤點業務及管理上的事務，用減法的方式找出重點，找出增加績效的關鍵，就像是減肥一樣，先把自己的身體負擔減低，面對未來就能更輕盈。
從花蓮遠道而來，「110年度全國經營品質績效獎」的花蓮真好加盟店店東周國正，在火車上認真寫下從業三十年來，如何做到品質保證的經驗，他感謝總部對公司的用心與付出，讚許「中信房屋彼此加盟店之間，會互相提攜照顧、支持鼓勵」。他表示店內同仁百分之九十五都是靠自己培養，用心營造「大家庭傳承」氣氛，不僅每日早會分享專業知識、接手案件注意事項，如提醒市場用地、道路預定地及協調左右鄰居等相關細節，資深同事更會提攜資淺同仁，甚至成交後還成立售後服務的共同群組，加入店長、經理一起服務客戶，周國正透露「讓客人感受到滿滿的重視，把誠意做足讓客人願意回流」，把客戶當成朋友，就是他從業的理念。
同樣甫獲《讀者文摘》肯定，蟬聯9度「最受信賴電視新聞/時事節目主持人」獎的謝震武，透露當律師最難便是「取得當事人的信任感」，對方彷彿將身家託付給你，一路走下去就是一輩子；而他擔任主持人後，必須獲得觀眾的信任，更理解「雙向信賴」的重要。
謝震武認為，仲介夥伴要同時取得買方、賣方的信任，共築三方信賴感，尤其經手動輒上千萬、上億交易，遠比律師還難。證明了十幾年以前，董事長與中信房屋沒有看錯人，中信房屋是他真心推薦給全國所有人「託付終身」的最好企業。