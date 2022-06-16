本土＋63,221　揪Omicron隱形傳播鏈！指揮中心重啟血清調查

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個案縣市分布
- 臺中市9,523例
- 高雄市9,316例
- 新北市7,440例
- 臺南市6,163例
- 彰化縣5,185例
- 桃園市5,066例
- 臺北市4,025例
- 屏東縣3,032例
- 雲林縣1,606例
- 苗栗縣1,605例
- 新竹縣1,462例
- 南投縣1,458例
- 嘉義縣1,323例
- 新竹市1,245例
- 宜蘭縣1,187例
- 花蓮縣888例
- 基隆市787例
- 嘉義市769例
- 臺東縣673例
- 澎湖縣262例
- 金門縣141例
- 連江縣14例
指揮中心指出，今日新增168例本土病例死亡個案，為93例男性、75例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史、113例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月13日，死亡日期介於5月26日至6月13日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有一名17歲男性，無接種疫苗，本身有食道閉鎖長期臥床慢性病，6月初出現發燒確診情況，6月5日發燒、咳嗽有痰，6月6日快篩陽性，就醫後領藥返家，因呼吸喘等情況，6月10日送至急診，當時血氧濃度下降、X光顯示有肺炎和胸水，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，後續出現嚴重休克心肺衰竭情況，不幸在6月12日過世。
羅一鈞總結，目前13歲至18歲青少年重診個案有6位，其中4例肺炎、1例心肌炎、1例為昨日公布的MIS-C個案。3例死亡其中，2例為肺炎，1例心肌炎。
抽樣3.6萬名1至6月捐血者驗抗體！揪出Omicron隱形傳播鏈
指揮中心表示，為瞭解全國年齡別與地理區域之COVID-19血清陽性率變動趨勢，疾病管制署（以下稱疾管署）參考WHO調查指引，以及國際主要機構分析COVID-19血清流行病學之方法，將進行「我國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫」，俾利作為調整防治政策上的參考依據。
指揮中心說明，為瞭解今（2022）年4月份起爆發較大規模本土Omicron疫情期間，社區是否存在隱形傳播鏈，並建構全國COVID-19血清流病監測機制，前述計畫將與「醫療財團法人台灣血液基金會」（以下稱血液基金會）合作，針對今年1月至6月收受之全國各捐血中心之血清存檔樣本，依各縣市人口、性別、年齡比例進行分層隨機抽樣，每2週1次，每次3,000-3,500件，預計抽樣36,000件檢體；該時段有捐血的民眾被抽到之機率約3-4%。
考量目前國人可捐血年齡群（17-65歲）中，至少接種1劑新冠疫苗接種率已近90％，難以透過抗棘蛋白抗體（anti-Spike protein）陽性結果，辨別屬疫苗接種誘發或病毒感染後產生，因此，本計畫僅進行SARS-CoV-2病毒抗核蛋白抗體（anti-Nucleocapsid protein）檢測。
指揮中心進一步說明，本計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾管署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，血液基金會或疾管署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，故無法將檢驗結果通知特定捐血人，亦無法提供查詢。
指揮中心強調，加入或退出此計畫不會影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該計畫經疾管署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出（opt out）的方式，以確保受試者的自主權。若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，請於今年6月30日前致電1922並請留下相關資料（血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日）；或請以書面方式寄送相關資料至台北市中正區林森南路6號疾病管制署疫情中心（新冠病毒血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫），後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54154
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