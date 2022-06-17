「這演員」比藝人大牌！連知名男星都要進貢

漫改日劇《難破MG5》由間宮祥太朗主演，下週播出完結篇，他在本週最新集數坦承真實身分，並與滿島真之介飾演的「最強」哥哥對決，本劇飾演難破家犬「難破松」的柴犬，全部戲份拍攝結束後得到間宮祥太朗「大禮」，網友們大讚可愛之外，對於下週就是最後一次看到難破松的演技，讓觀眾頗為失落。
《難破 MG5》故事描述出身流氓世家的難破剛，為了脫離不良少年而隱瞞家人就讀普通高中，卻又因為許多「意外」，展開「特攻服」與「制服」的雙重生活；本劇在日本網路媒體所做的「日劇滿足度」、「最喜歡的春季檔日劇」等排行榜名列前茅，間宮祥太朗飾演的「難破剛」也成為「最受歡迎角色」之一，要在不良少年與乖乖牌學生之間切換模式，觀眾覺得相當有趣，無論友情、親情甚至帶著酸甜的青澀戀情，通通都展現出他的精彩演技。
提到演技，堪稱本劇靈魂要角、聲優津田健次郎擔任配音的難破家犬「難破松」，則由柴犬演員「豆三郎」飾演，除了有觀眾是為了他每週緊盯螢幕，可愛的模樣配上江湖語氣的演技，堪稱年度最佳反差萌代表，牠不但被當作真正的「演員」對待，全部戲份拍攝結束後，男主角間宮祥太朗還準備一支超大潔牙骨作為殺青禮物。
訓練師透露，豆三郎平常不太主動親近人，但在拍攝本劇期間，到現場都會主動跟大家打招呼，而且和間宮祥太朗默契十足，聽話程度完全超乎預期。《難破 MG5》可至KKTV收看。